Rugby [ProD2] : Des Massicois héroïques à Carcassonne

Les Massicois ont parfaitement lancé leur deuxième bloc par une victoire bonifiée à Carcassonne vendredi soir (20-17) après avoir joué encore à 12 contre 15.

Deux semaines après avoir obtenu leur première victoire de la saison aux dépens de Provence Rugby (23-21), les joueurs du RC Massy-Essonne ont confirmé sur la pelouse de Carcassonne vendredi soir à l’issue d’une rencontre stressante.

Euphoriques en première période, les joueurs du RC Massy-Essonne inscrivent trois essais pour mener 17-0 à la pause. Le premier essai intervient sur un ballon porté conclu par le 3e ligne Jean-Maurice Decubber (0-7, 14e). Onze minutes plus tard, à la suite d’une action d’école avec au départ une charge d’Evrard Oulaï, le talonneur Randy Grelleaud inscrit le deuxième essai, fêtant ainsi son retour à la compétition après plus d’un an d’absence (0-12, 25e). Massy ajoute un dernier essai avant la mi-temps par le demi de mêlée Gaëtan Pichon, l’ancien de la maison carcassonnaise (0-17).

Au retour des vestiaires, changement de physionomie. Carcassonne refait son retard (17-17) profitant du carton rouge du pilier Guiterembi Vickos (53e) puis de deux cartons jaunes des Massicois, lesquels jouent encore à 12. Suite à une faute sur Oulaï, Jaun Kotze inscrit la pénalité de la gagne (17-20, 69e). Carca pousse en fin de rencontre mais se montre maladroit dans la zone de marque. Massy l’emporte logiquement et cède la dernière place à ses hôtes du soir malgré leur bonus défensif.

Aymeric Fourel