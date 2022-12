Rugby [ProD2] : Encore et toujours des regrets !

Les Massicois se sont une nouvelle fois inclinés à domicile à l’issue d’une rencontre totalement décousue (neuf essais inscrits) que Colomiers a menée de bout en bout.

« C’est déjà dur de gagner un match en ProD2, alors quand tu es mené 17-0 après une demi-heure de jeu, n’en parlons pas… » Benoit Denoyelle, co-entraîneur du RCME, pointait du doigt la première mi-temps ratée de ses joueurs qui « se sont mis en difficulté tout seuls » face à une équipe de Colomiers qui « ne [leur] était pas supérieure ». Mais encore une fois la rigueur leur a fait défaut, notamment en touche où ils ont perdu un grand nombre de ballons.

Sous les yeux de Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, venu voir son fils Mathis, demi de mêlée de l’US Colomiers, Massy se fait cueillir à froid après quatre minutes de jeu. A la tombée d’un petit coup de pied par dessus la défense massicoise, Andy Timo, trompé par le rebond, ne peut se saisir du ballon. Lescure en profite pour aplatir dans un stade Jules-Ladoumègue frigorifié et médusé (0-5). Les Massicois n’y sont pas en ce début de rencontre et sont tout près d’encaisser un second essai à la suite d’une percée de Pimienta mais l’essai est refusé pour un en-avant (11e). Privés de ballon, les Bleus et Noirs subissent et ne parviennent pas à se sortir de l’étreinte columérine. Ils encaissent logiquement un second essai sur un classique pénaltouche/maul porté conclu par le talonneur Ready (0-12, 30e). Encore groggys, les Essonniens se font piéger à la suite d’un ballon perdu en mêlée devant les 22 mètres adverses. Les visiteurs remontent tout le terrain jusqu’à l’essai du demi de mêlée Séguéla (0-17, 33e).