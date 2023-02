Rugby [ProD2] : La messe est dite pour Massy

Les Massicois ont frisé le ridicule vendredi soir à domicile. A 15 contre 14 pendant une heure, les Massicois ont été incapables de faire la différence contre Aurillac (7-19).

Sur un dernier baroud d’honneur, les Massicois tentent d’aller inscrire un deuxième essai synonyme de bonus… défensif. En vain. Car, après un nouvel en-avant, M. Beun renvoie les trente acteurs aux vestiaires. Genoux à terre, les Essonniens accusent le coup. Cette nouvelle défaite à domicile scelle leurs espoirs de maintien en ProD2. Les Massicois ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes. En supériorité numérique pendant une heure, ils sont passés complètement à côté de leur match. Et pourtant, les résultats de leurs concurrents directs (défaites de Carcassonne et Montauban à domicile) leur auraient été favorables en cas de victoire ce soir.

Aurillac, venu chercher la victoire pour se rapprocher des phases finales, ne s’est pas posé de question et fait mouche d’entrée par Dodson après un mouvement joliment construit (0-5, 5e). Une touche suivie d’un ballon porté avant que le jeu ne parte au large et Aurillac mène déjà au score. Les Cantaliens sont même tout près d’inscrire un second essai sur le ballon de réengagement récupéré par le très remuant Coertzen (5e).

Mais les visiteurs se retrouvent rapidement à treize (15e) sans que les Massicois n’en profitent. Toujours aussi maladroits en touche, les Essonniens grillent trois belles munitions aux abords de la ligne d’en-but aurillacoise (10e, 18e, 22e). Haydon-Wood gâche une autre cartouche en ne parvenant pas à trouver la touche. Et quand les Bleus et Noirs se décident à prendre les points au pied, leur buteur anglais se rate. Déjà mal inspiré sur un coup de pied parti en ballon mort (15e), il oublie d’abord le temps sur une autre pénalité (26e) puis manque les perches quelques minutes plus tard à une distance raisonnable (29e).