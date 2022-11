Rugby [ProD2] : Massy a trop gâché de munitions

Les Massicois ont manqué leur retour à la compétition en s’inclinant (17-28) à domicile vendredi soir contre une équipe de Biarritz entreprenante et réaliste.

« On a montré ce soir la valeur qui est la nôtre en ce moment. On a fait preuve d’un bel état d’esprit mais on a eu trop de déchets pour rivaliser avec une équipe comme Biarritz. » Jean-Baptiste Dimartino ne cachait pas sa déception à l’issue de la défaite de ses troupes contre la formation basque (17-28) vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue. Deux semaines après la défaite à Montauban (12-25), le co-entraîneur du RCME espérait voir son équipe renouer avec le succès mais les Bleus et Noirs ont manqué de réalisme au contraire de leurs adversaires.

A la suite d’une pénal-touche, la percussion d’Oulaï puis la percée de Jacomme mettent Dit Robaglia sur orbite mais l’ailier massicois met le pied en touche (6e). Sur leur premier ballon d’attaque, les Biarrots trouvent, eux, l’ouverture sur un classique : penal-touche, ballon porté et essai du talonneur Sauveterre (0-5, 9e). Une pénalité de Germain quelques minutes plus tard et voilà les Basques qui mènent déjà 8-0 (17e). « On s’est épuisé en première période à courir après le ballon et après le score », regrette Jean-Baptiste Dimartino

Il faut un exploit personnel de Massimo Ortolan pour remettre les Massicois dans la partie. A la suite d’un petit coup de pied pour lui-même par-dessus la défense, l’ouvreur du RCME s’offre un rush de plus de 50 mètres avant d’aplatir en coin. Essai transformé par Clouté (7-8, 20e). Mais les Bleus et Noirs ne peuvent se permettre aucun relâchement face à une équipe qui réussit tout ce qu’elle entreprend à l’image de ce deuxième essai du centre Vergnaud à la conclusion d’une action magnifique où l’arrière Jonas a encore été à la manœuvre (7-18, 35e).

Les Massicois peinent à mettre la main sur le ballon mais limitent la casse grâce à une pénalité de Clouté avant la pause (10-18). « Huit points de retard, c’est déjà beaucoup trop face à Biarritz, estime Dimartino, mais on a eu trop de déchets, notamment en touche. On a gâché des munitions. »

Lanen relance Massy

La moindre erreur se paie cash. Sur un long coup de pied des Basques, Ortolan commet un en-avant dans ses 22. Sur la mêlée, les avants massicois se mettent à la faute face aux poteaux. Une aubaine pour Germain qui remet Massy à plus de dix points (10-21, 45e). Sûrs de leur force, les Basques semblent vouloir repartir de l’Essonne avec le plein de points. Matiu inscrit le troisième essai tout en puissance (10-28, 61e). Les Massicois ont toutefois de l’orgueil et relancent l’intérêt du match par Lanen après arbitrage vidéo. Avec la transformation de Kotze, ils reviennent à onze points (17-28, 68e) mais ne parviennent pas à renverser le cours du match ni même décrocher le bonus défensif.