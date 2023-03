Rugby [ProD2] : Massy continue de s’enfoncer

Battus par Agen (16-22) jeudi soir au stade Jules-Ladoumègue, les Massicois ont concédé une cinquième défaite de rang qui les rapproche un peu plus de la relégation.

Pour leur première de la saison en prime time, les Massicois n’ont pas réussi à se sublimer devant leur public. Opposés à une équipe d’Agen bien décidée à conforter sa place dans le top 5 du ProD2, les joueurs du tandem Dimartino-Maréchal ont souffert. Encore une fois limités en touche, ils gâchent plusieurs munitions sur le premier quart d’heure. Sur un ballon intercepté par Fuser, ce dernier manque de gaz pour aller à dame et surtout de soutien. Victorien Jacomme sert toutefois Carré qui échoue à 5 mètres de la ligne (11e).

Propre dans ses lancements de jeu et ses mouvements, Agen se montre efficace grâce à la botte son jeune (23 ans) ouvreur Thomas Vincent, auteur des trois premières pénalités du match (0-9, 22e). Massy a des intentions mais fait l’essuie-glace face à un premier rideau agenais infranchissable. Alors les Essonniens tentent des petits coups de pied par-dessus la défense qui ne donne rien.

Massy revient dans le match

Le tournant de cette première mi-temps intervient à la 18e minute à la suite d’un carton jaune conte Fuser. A 14, les Massicois ne font pas le poids et encaissent treize points en dix minutes dont un essai de Sloan (3-16, 26e). Le match garde toutefois de son intérêt à la pause, Nathan Farissier relançant son équipe sur un essai en coin malgré une nouvelle touche ratée (10-16, 36e).

Les débats s’équilibrent en deuxième période. Massy refait son retard grâce à deux pénalités de Romain Clouté (16-16, 59e). Les Bleus et Noirs ont même les occasions pour prendre les commandes de la rencontre. Une première fois par Farissier qui commet en-avant à 5 mètres de la ligne (58e). Une seconde fois par Clouté qui lâche le ballon sur un essai alors qu’il était tout proche de la ligne agenaise (61e). Massy a laissé passer sa chance. Le réalisme des visiteurs et de son buteur font la différence. Deux penalités supplémentaire de Thomas Vincent auteur d’un sans-faute au pied (17 points à 6 sur 6), remettent les joueurs du Lot-et-Garonne sur le droit chemin (16-22, 72e).

Malgré un dernier baroud d’honneur de Jacomme, Massy s’incline une nouvelle fois à domicile.