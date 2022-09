Rugby [ProD2] : Massy passe tout près d’une première victoire

Battus par Nevers (13-15) vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue, les Massicois ont concédé leur troisième défaite de la saison en autant de matchs malgré une prestation plus aboutie que lors des deux premières sorties.

« On progresse mais on commet encore trop de petites erreurs. A ce niveau-là, on se doit d’être irréprochable. » Lucide sur la prestation de ses joueurs vendredi soir contre Nevers, Julien Maréchal regrettait qu’ils n’aient pas su conserver leur avantage de la première période. Car pour la première fois de la saison, Massy a mené au score. Deux pénalités d’Ortolan qui concrétisent un début de match enlevé à l’image de l’attaque plein champ de l’arrière Jaun Kotze qui débouche sur un premier coup de force des avants bleus et noirs sur la ligne adverse (8e). La défense répond également présente comme sur trois plaquages successifs du pilier Fernandez Correa qui offre une nouvelle pénalité à Ortolan. Le jeune ouvreur-buteur du RCME manque l’occasion de creuser l’écart (17e) mais il donne trois points de plus cinq minutes plus tard (9-0, 22e).

Ce dernier est toutefois trop ambitieux dans ses dégagements et met en danger son équipe sur un ballon récupéré par Zenon le long de la ligne de touche. Mais Nathan Farissier rattrape l’ailier neversois (28e). Venu défendre de son aile opposée, c’est encore le jeune Massicois, prêté par Lyon, qui avait empêché Loaloa de marquer en coin sur une attaque en première main quelques minutes plus tôt, l’arbitre ayant signalé un pied en touche du Fidjien (24e).

Double peine contre Massy

Plus incisifs, les visiteurs font leur retard su un essai de pénalité après une grosse pression de leur mêlée devant les poteaux (9-7). Double peine pour Massy qui voit Alexandre Loubière écoper d’un carton jaune.

Alors que l’on se dirige vers la mi-temps, le match est interrompu plusieurs minutes pour évacuer sur civière le centre Mathieu Guillomot, victime d’un coup de tête à l’épaule d’Erasmus au vu des images de la télé. « Selon le règlement, c’est carton rouge contre le joueur de Nevers et pénalité pour nous et le match n’est plus le même, peste Julien Maréchal, mais on ne va pas se focaliser sur les erreurs d’arbitrage. Si on commence à faire ça, on va stopper notre progression. »

En deuxième période, les visiteurs vont se montrer efficaces, profitant des moindres fautes massicoises sanctionnées — « trop » au goût de Julien Maréchal — pour prendre la tête grâce à leur buteur Shaun Reynolds. Auteur d’un sans-faute (43e, 53e, 74e), l’ouvreur sud-africain a remporté son duel à distance avec Massimo Ortolan. Ce dernier avait pourtant redonné l’avantage au RCME (15-13, 69e) mais il a manqué la balle de match (77e), trois minutes après la pénalité réussie par Reynolds (15-16, 74e). Dur pour des Massicois diminués (14 absents) mais qui ont su montrer un beau visage durant 80 minutes.