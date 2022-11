Rugby [ProD2] : Massy perd gros

Les Massicois ont connu une grosse désillusion vendredi soir au Ladoumègue en s’inclinant sur le fil contre Soyaux/Angoulême (22-23), un concurrent direct pour le maintien.

Dans un stade Jules-Ladoumègue qui sonnait creux, le duel des promus de ProD2 entre Massy et Soyaux/Angoulême n’a pas transcendé le millier de personnes venus au stade Jules-Ladoumègue vendredi soir. A défaut de jeu, la rencontre a été indécise jusqu’au bout mais son issue a basculé du côté des Charentais. A la suite d’une grosse séquence de ses avants, le 2e ligne Nabou aplatit dans un trou de souris à une minute de la sirène alors que Massy était en infériorité numérique. La transformation ne sera qu’une formalité pour Botica qui offre la victoire au SA XV (22-23). Une défaite difficile à accepter pour Julien Maréchal, le co-entraîneur du RCME : « On aurait dû se mettre à l’abri plus tôt mais on commet trop d’erreurs, trop de fautes, et avec l’exigence de la ProD2, ça ne pardonne pas. »

Un essai à zéro passe de l’ailier Nathan Farissier en première période avait pourtant mis les Massicois sur de bons rails (13-9, 29e). Jusqu’à cette action consécutive à une perte de balle des Angoumoisins aux abords des 22 massicois — sous la pression de Victorien Jacomme —, les Essonniens s’étaient montrés plutôt timorés dans leurs intentions. « Les deux équipes se cherchaient et jouaient pour ne pas faire de fautes », commente Maréchal. Les deux formations s’en remettent donc à leur botteur respectif. L’arrière massicois Romain Clouté marque à chacune de ses tentatives (10e, 19e) mais l’ouvreur angoumoisin Jacob Botica, en fait de même ou presque (un échec sur quatre pénalités), donnant même l’avantage à son équipe (6-9, 26e) l’espace de quelques minutes.

-Massy fait le break juste avant la pause par Clouté (16-9) mais perd sa charnière sur blessure après les sorties coup sur coup de Massimo Ortolan (31e) et Gaëtan Pichon (35e).

Au retour des vestiaires, changement de physionomie. Les deux équipes se livrent davantage à l’image des Angoumoisins qui égalisent sur un essai (après arbitrage vidéo) du 3e ligne Jarmouni (16-16, 45e). Mais les entrées du pilier Tidje Visser (de retour de suspension), du 2e ligne Evrard Oulaï et du 3e ligne Abongile Nonkontwana vont remettre de l’ordre dans la mêlée massicoise. Sur l’une d’elles, Massy est tout près de marquer un second essai après une accélération de Farissier qui débouche sur une mêlée à 5 mètres (58e). Sur l’action suivante, Arthur Seigneuret franchit la ligne mais le centre du RCME ne fêtera pas son retour par un essai, l’arbitre le refusant pour un en-avant (60e).

Plus agressifs qu’en début de rencontre, les Massicois parviennent à contenir des Angoumoisins repoussés à six longueurs après une nouvelle pénalité de Clouté (22-16, 64e). L’arrière buteur du RCME connaît toutefois son premier échec (72e), laissant son équipe encore à portée d’un essai transformé des visiteurs. Malgré un « 50-22 » de Deleuze, Massy se retrouve pénalisé sur un mauvais geste de Sitauti. Le SA XV renvoie le jeu dans le camp massicois. On connaît la suite.

Avec huit points de retard sur le premier non relégable, Montauban, Massy est désormais décroché. « Il ne faut plus se poser de questions et aller chercher des points à droite, à gauche pour raccrocher le wagon, lance Julien Maréchal. Ça va prendre du temps mais le championnat est encore long. »

Aymeric Fourel

MASSY – SOYAUX/ANGOULÊME : 22-23 (16-9). Arbitre : M. Chérèque (ligue Auvergne/Rhône-Alpes). Spectateurs : 1000 spectateurs environ.

Evolution du score : 3-0, 3-3, 6-3, 6-6, 6-9, 13-9, 16-9 (mt), 16-16, 19-16, 22-16, 22-23.

Les points. Pour Massy : 1E Farissier (29e) ; 1T et 5P (10e, 19e, 38e, 52e, 64e) : Clouté. Pour Soyaux/Angoulême : 2E Jarmouni (45e), Nabou (79e) ; 2T et 3P (17e, 24e, 26e) : Botica.

Cartons jaunes : Oulaï (78e), Gbizie (79e) à Massy.

L’équipe de Massy : Clouté – Sitauti, Jacomme, Guillomot (Seigneuret, 49e), Farissier – (o) Ortolan (Deleuze, 31e), (m) Pichon (Prier, 35e) – Lanen (Nonkontwana, mt), Gbizie, Decubber – Fuser (Chauveau, 76e), Chauveau (cap.) (Oulaï, 49e) – Vickos (Visser, 46e), Chaubeaudie (Duclieu, 46e), Correa (Poipy, mt). Entr : Dimartino, Maréchal et Denoyelle.

L’équipe de Soyaux/Angoulême : Lafitte (Botica, 69e) – Raïvono (Mau, 51e), Ayarza, Lafon, Lestremau (Raïvono, 76e) – (o) Botica, (m) Bau (Rubio, 51e) – Texier (Vaaï, 51e), Jarmouni (Pesvianidze, 64e), Burgaud Grimart – Nabou (cap.), Pesvianidze (Martins, 51e) – Boutemmani (Saulo, 51e), Le Guen (Barka, 39e), Odishvili (Vartan, 51e). Entr. : Etcheto, Kerdrain et Bidart.