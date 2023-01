Rugby [ProD2] : Massy renoue avec la victoire

Après six défaites de rang, les Massicois ont brisé le signe indien en s’offrant une victoire de prestige contre Vannes (18-14) vendredi soir à domicile.

Après avoir achevé l’année 2022 par une vilaine série de six défaites consécutives, les Massicois retrouvaient leur pelouse du stade Jules-Ladoumègue pour y affronter le RC Vannes ce vendredi soir. Un match déjà charnière pour les hommes du trio Dimartino-Maréchal-Denoyelle, obligés de s’imposer sous peine de tirer une croix sur le maintien en ProD2.

Pour faire tomber les Bretons, brillants 4es du classement général de ProD2, les Essonniens comptaient sur les retours conjugués de Jamie-Jerry Taulagi (centre), Martin Carré (ailier), Jean-Maurice Decubber (3e ligne) et surtout de Pierre Trassoudaine (talonneur). Pris à froid sur la première incursion vannetaise dans leurs 22 mètres (0-7, 10e), les partenaires d’Andrew Chauveau rectifient instantanément le tir, mettent leurs adversaires sur le reculoire et obtiennent deux pénalités, transformées par l’arrière Romain Clouté (6-7, 32e). En interceptant l’arrière sud-africain Nicholas Abendanon et en sprintant sur 40 mètres, Martin Carré permet même au RCME de regagner les vestiaires en tête au tableau d’affichage (13-7, 40e) ! « Malgré notre énorme gâchis en touche et une conquête défaillante, nous sommes en tête », souffle Julien Maréchal.