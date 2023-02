Rugby [ProD2] : Massy s’est fait peur

Les Massicois ont abandonné la place de lanterne rouge du ProD2 après avoir dominé Carcassonne (22-17) vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue au terme d’un match à suspens.

Il ne fallait pas être cardiaque pour assister au match du RC Massy-Essonne vendredi soir contre Carcassonne. Dans ce match crucial pour le maintien, les Massicois ont soufflé le chaud et le froid mais ont finalement remporté une victoire primordiale (22-17). « On aurait préféré passer une soirée plus tranquille mais l’essentiel est acquis », commentait après coup Jean-Baptiste Dimartino, qui regrette que son équipe ne se soit pas mise à l’abri en première période durant laquelle les Massicois ont maîtrisé leur sujet.

Incisifs d’entrée, ils mettent les Carcassonnais sur le reculoir. Et il ne faut pas plus de trois minutes pour que Romain Couté enquille les premiers points des Bleus et Noirs (3-0, 3e). Scorant à chaque incursion dans le camp adverse, les Essonniens font la course en tête. Le demi de mêlée Gaetan Pichon emboîte le pas de son arrière (6-0, 15e) qui lui rend la pareille (9-0, 22e). Un essai de Dylan Lam offre même quatorze points d’avance aux Massicois (14-0, 27e). Une première cette saison.

Intraitables en défense, ils profitent du moindre ballon perdu par les Audois pour porter le danger dans le camp adverse comme sur l’action qui a amené l’essai de Lam. Après avoir chipé le ballon dans les bras d’un adversaire, Jamie-Jerry Taulagi envoie un gros coup de pied dans le camp des Carcassonnais qui se mettent à la faute. Sur la penaltouche qui suit, Lam conclut en force. Même si Clouté rate la transformation, le buteur massicois permet à son équipe de mener 17-0 à la pause après une nouvelle pénalité.

Les deux équipes au coude à coude à dix minutes de la fin