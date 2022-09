Rugby [ProD2] : Massy s’impose dans la douleur

Les Massicois ont décroché leur première victoire de la saison aux dépens de Provence Rugby vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue (23-21) après avoir terminé la rencontre à 13 contre 15.

Il y avait de la joie vendredi soir sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue. Mais cette fois, ce ne sont pas les visiteurs qui fêtaient la victoire mais bien les joueurs du RC Massy-Essonne. Leur premier succès de la saison contre Provence Rugby (23-21) après quatre échecs, deux à domicile contre Rouen et Nevers, deux à l’extérieur face à Oyonnax et Aurillac. Mais à sept minutes de la fin, celle-ci a bien failli être remise en cause après le carton rouge infligé à Mamoudou Meïté. Le jeune talonneur prêté par le Stade Français concédait un deuxième carton jaune. L’autre talon massicois, Corentin Chabeaudie, étant sorti sur blessure, l’arbitre a dû appliquer la règle de la carence, obligeant Massy à faire sortir un autre joueur (Dit-Robaglia)

Mais à 13 contre 15, les Massicois, bien soutenus par leur public, se sont dépassés pour conserver ce premier succès la saison. Et ce malgré l’essai de Lapègue-Lafaye inscrit à cinq minutes de la sirène. « J’ai bien crû qu’on allait revivre le scenario du match de Nevers (15-16), souffle le 3e ligne Jean-Maurice Decubber. Mais on est allé se la chercher cette victoire, ce qui la rend encore plus belle. »

Face à une équipe de Provence Rugby au budget deux fois plus élevé que celui de Massy (12 millions d’euros) mais qui a manqué son début de saison (trois défaites initiales pour une victoire bonifiée (35-15) contre Soyaux/Angoulême la semaine passée), Massy a su concrétiser tout le travail entrepris depuis un mois et la première des quatre défaites de rang.

Dit-Robaglia permet à Massy de mener à la pause

Sous les yeux du 3e ligne international Cameron Woki venu en voisin (ndlr : il évolue désormais au Racing), Massy ouvre la marque sur une pénalité de Massimo Ortolan (3-0, 5e). Trois points qui viennent récompenser une longue séquence massicoise. Mais sur un passage de bras de Ruru, les Provençaux percent le premier rideau. Et malgré le retour de Kotze sur Massip, ce dernier parvient à transmettre à Bouhedjeur pour le premier essai du match, non transformé car McPhillips trouve les deux poteaux et la transversale (3-5, 11e).

Si les Massicois reprennent les commandes sur une pénalité d’Ortolan (6-5, 18e), ils se retrouvent à 14 après que Meité a écopé d’un carton jaune (20e). Corentin Chabeaudie, le talonneur remplaçant, fait son entrée à la place du centre Taulagi pour permettre au pack essonnien de pousser à huit sur une mêlée à cinq mètres de la ligne. Coaching payant, les Bleus et Noirs résistent au temps fort des Provençaux.

Après avoir laissé passer l’orage, les Massicois sont même en position de marquer alors qu’il évoluent encore à 14 mais négocient mal une pénal-touche (29e). Martin est à son tour exclu dix minutes. Les partenaires d’Andrew Chauveau insistent et se voient récompenser de leurs efforts sur une mêlée. Petit côté, Dit-Robaglia va marquer en coin et permettre à son équipe de reprendre l’avantage juste avant la pause (13-8).