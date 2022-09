Rugby [ProD2] : Massy subit la loi d’Oyonnax

Malgré beaucoup engagement, les Massicois ont encore commis trop d’erreurs pour pouvoir rivaliser avec Oyonnax vendredi soir et s’inclinent logiquement (5-33).

Comme lors des quatre précédentes confrontations en ProD2 entre Oyonnax et Massy, les Essonniens ont subi la loi des joueurs de l’Ain vendredi soir au stade Mathon (5-33). « On savait qu’on n’allait pas tout révolutionner en une semaine mais les gars ont montré un bel investissement », apprécie Jean-Baptiste Dimartino, l’entraîneur des trois quarts, qui avait fait appel à dix nouveaux joueurs par rapport au match de la semaine passée contre Rouen (26-40). Les Bleus et Noirs auront résisté vingt-cinq minutes avant de craquer sur une combinaison partie d’une pénaltouche (0-7, 25e). Mais sur le coup d’envoi, directement en touche, les Massicois ne se replacent pas assez vite et la sanction est immédiate. Deuxième essai pour les Oyomen (0-14, 27e).

Malgré trois gros temps forts, les Massicois regagnent les vestiaires sans avoir marqué un point et à 14 après le carton jaune concédé par Lam. A la reprise, Oyonnax profite de sa supériorité numérique pour inscrire deux essais en cinq minutes et se mettre à l’abri (28-0, 46e).

Privés de six 1res lignes (les piliers Poipy, Vickos et Visser, les talonneurs Duclieu, Grelleaud et Trassoudaine), les Massicois ont eu très peu de ballons à négocier en touche et en mêlée. Sans conquête, difficile alors de faire des miracles. « Mais les gars n’ont rien lâché et ont été récompensés de leurs efforts en toute fin de match », commente Jean-Baptiste Dimartino. Acculés sur leur ligne, les locaux se sont mis à la faute à deux reprises, finissant à 13. Et sur un mouvement conclu en bout de ligne, Tom Cusson a sauvé l’honneur du RCME (5-33, 80e). Le jeune (20 ans) centre disputait son premier match de ProD2 comme quelques uns de ses partenaires (Boissinot, Coetzee, Meïté, Tlili).

Prochain rendez-vous vendredi prochain au stade Jules-Ladoumègue contre Nevers, qui a disposé de l’autre promu, Soyaux/Angoulême (20-18).

A.F.