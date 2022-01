Rugby : Reprise gagnante pour Massy, Orsay et Ris-Orangis

Le RC Massy-Essonne (Nationale), le CA Orsay RC et l’US Ris-Orangis (Fédérale 2) ont réussi leur retour à la compétition ce week-end en remportant leur match respectif. Tour d’horizon.

• Nationale

Samedi après-midi à Blagnac, le RCME a décroché un douzième succès de rang grâce notamment à deux essais de Dany Antunès (15-9). Les Massicois confortent ainsi leur place de leaders de Nationale avant de recevoir Albi (3e), entraîné par Mathiieu Bonello, samedi prochain au stade Jules-Ladoumègue.

• Fédérale 2

Au coude à coude dans le trio de tête de la poule 2 de Fédérale 2, Orsay et Ris-Orangis ont assuré l’essentiel dimanche après-midi devant leur public respectif.

Au stade de la Peupleraie, les Orcéens ont dominé Bourges (11-10) au terme d’un match très serré qui s’est décanté en deuxième période. Après un essai de Maxime Clément (52e), les Tangos mènent 8-3. Les Berruyers campent ensuite dans les 22 mètres essonniens sans trouver l’ouverture, butant sur une défense d’Orsay exceptionnelle de solidarité. Entré en cours de jeu, Boyer libère son équipe sur une pénalité (11-3, 78e). Mais sur la remise en jeu, Bourges et sa légion étrangère (quatre Fidjiens dont l’ancien Briviste Koyamaïbolé et l’ancien Massicois Delai, deux Sud-Africains, un Roumain) parviennent à réduire la marque en deux temps : après une percée de Bula le long de la ligne de touche, les Orcéens se mettent à la faute. Sur la pénalité vite jouée à la main, Leclerc marque pour Bourges (11-10, 79e). Trop tard. Orsay s’impose et décroche un quatrième succès de rang.