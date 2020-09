Rugby [Fédérale 2] : Ris en manque de rythme

A cours de préparation en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a contaminé son effectif, l’US Ris-Orangis s’est logiquement inclinée à domicile dimanche après-midi contre l’AAS Sarcelles de Stéphane Lastapis (19-28).

« Quatorze jours sans entraînement, ça fait toute la différence. » Les craintes de Julien Maréchal, le coach rissois, se sont confirmées dimanche lors de la réception de l’AAS Sarcelles lors de la 2e journée de Fédérale 2. Si les Val d’Oisiens disputaient leur troisième match de la saison, dont un amical, les Rissois effectuaient leur première rencontre depuis plus de six mois. La Covid-19 est passée par là. Le match amical à Plaisir durant la préparation d’avant-saison a été annulé en raison de cas positifs dans les rangs yvelinois puis le premier match de la saison à Boulogne-Billancourt la semaine passée a été reporté au mois de décembre pour les mêmes raisons. Cette fois, ce sont les Rissois qui ont été touchés. Une quinzaine de joueurs. Ce qui a obligé le club à suspendre les entraînements durant deux semaines jusqu’au feu vert de l’Agence régionale de santé (ARS) mardi dernier. Avec seulement deux séances jeudi et vendredi et une mise en place dimanche matin, les joueurs de l’USRO étaient forcément en manque de repères et de rythme pour la venue de Sarcelles au stade Roger-Latruberce.

Ça s’est confirmé sur la pelouse. Après une première période encourageante à l’issue de laquelle les hommes du nouveau duo d’entraîneurs, Julien Maréchal-Saïd Noussan, menaient 13-6 grâce notamment un bel essai du 3e ligne Vamur, servi par le pilier Monteville, après une action lancée de la moitié de terrain rissoise (39e). Mais au retour des vestiaires, les Essonniens ont craqué physiquement.

A quatorze à la suite d’un plaquage irrégulier de Langlais juste avant la pause, les Rissois encaissent deux pénalités (40e+6, 42e) et un essai transformé (49e) durant cette infériorité numérique. Un 10-0 qui permet à Sarcelles de prendre les commandes de la rencontre et de mettre fin aux espoirs de victoire rissoise (13-16). « A partir du moment où nous sommes revenus au score, je savais que nous ne lâcherions rien », commente Stéphane Lastapis, le coach valdoisien, de retour à Ris où il a passé trois saisons (2016-2019). A cours physiquement, les Rissois baissent de rythme. Et les blessures se multiplient. Après Saudel en première période, c’est Soler puis Delaitre qui doivent quitter leurs partenaires. Au contraire, Sarcelles a trouvé un second souffle et s’offre deux autres essais par le pilier Dosso (16-23, 63e) puis le 2e ligne Bendif (19-28, 75e) et par la même occasion la victoire. « La défaite est logique mais on doit avoir le bonus défensif, regrette Julien Maréchal. On a deux pénalités face aux pénalités qu’on ne tente pas. C’est dommage. »