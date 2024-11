Football : Saint-Michel surfe sur la vague

Le promu saint-michellois connaît de bons débuts en Régional 3 en dépit d’une grosse défaillance à Saint-Cloud.



Après plus de dix ans en championnat de District, l’équipe fanion du Saint-Michel FC 91 (feu FC Saint-Michel) a retrouvé le niveau régional cette saison. Une accession en R3 qui ne souffre d’aucune discussion tant les Saint-Michellois ont dominé leur championnat. Promus trois jours avant la dernière journée, ils ont bouclé la saison de Départemental 1 avec onze points d’avance sur leur dauphin, Yerres/Crosne (b) pour un bilan de 17 victoires, 4 nuls et une seule défaite (49 buts inscrits, 29 encaissés).

Les partenaires de Lucas Lamoureux ont poursuivi cette belle dynamique à la rentrée en remportant leur quatre premiers matchs avant de subir la foudre à Saint-Cloud (1-6) il y a dix jours. « On s’est vus un peu trop beaux, estime Nordine Baaroun, le directeur technique du club. Les quatre matchs qu’on a gagnés ont été serrés (*) jusqu’à ce qu’on rencontre un adversaire plus fort. » Même son de cloche du côté de Yaya Soukouna, l’entraîneur : « On a fait un non match. On a eu un excès de confiance face à un adversaire qui est venu avec des intentions plus affirmées. » Saint-Cloud joue la montée au même titre que Chevilly-Larue et la Salésienne de Paris, deux équipes que Saint-Michel affrontera d’ici la trêve hivernale (respectivement les 1er et 8 décembre).

Yaya Soukouna de retour sur le banc

« La poule est coupée en deux. Il y a six équipes fortes, six équipes plus faibles. On veut rester dans la première moitié de tableau », lance Nordine Baaroun, qui avait repris l’équipe cet été, Yaya Soukouna étant devenu papa entre temps. Mais ce dernier a replongé à la demande de son directeur sportif, endeuillé par le décès de sa mère. « Le foot me manquait », sourit l’entraîneur saint-michellois, persuadé que son équipe vaut bien mieux. Celle-ci s’est d’ailleurs renforcée à l’intersaison avec six arrivées dont les attaquants Aurélien Ngeyitala Lola (30 ans, ex-Paris SG (b), R1) et Rudy Milongo (31 ans, ex-Morangis/Chilly, R2). « Sur chaque saison, on connaît toujours un accident. C’est bien de prendre une claque de temps en temps », commente Yaya Soukouna. Son président, Daniel Cohen, est sur la même longueur d’ondes. « Saint-Cloud nous a donné une leçon de football, mais cette belle claque est un mal pour un bien. Ça va nous remettre les pieds sur terre car on s’était un peu reposé sur nos lauriers », estime le dirigeant saint-michellois, conscient qu’il sera difficile de faire aussi bien que la saison passée marquée par un 6e tour de Coupe de France (défaite 2-0 contre l’entente Sannois/Saint-Gratien, N3) et une troisième montée consécutive : « On ne sait jamais dans ce championnat où tout le monde peut battre tout le monde, d’autant qu’on n’a pas encore joué les deux premiers du classement (Salésienne Paris et Chevilly-Larue). » En tout cas, Saint-Michel s’est bien relancé en allant gagner dimanche dernier aux Lilas (2-1).

Aymeric Fourel

(*): 3-1 contre Cesson/Vert-Saint-Denis, 1-0 contre Livry-Gargan, 2-1 contre la réserve du Mée, 2-1 à Vincennes (b).