Sans nouvelles concrètes de la préfecture, une étudiante a failli rater son alternance

Alors que son dossier de renouvellement de titre de séjour a été déposé début août à la préfecture, l’étudiante étrangère est restée sans réponse concrètes pendant deux longs mois. Un silence qui aurait pourrait lui coûter son alternance.

Trouver une alternance relève déjà du parcours du combattant, alors imaginez lorsque vous êtes étranger, et que la préfecture se mure dans le silence concernant votre dossier. Cette situation est celle dans laquelle se trouvait Sarah*, pendant deux longs mois. Et elle ne devait d’ailleurs pas être la seule, à en juger par le rythme régulier des manifestations organisées dans le département.

Arrivée en France en 2019, Sarah a eu un premier titre de séjour, délivré par la préfecture des Yvelines, allant du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2021. Celui-ci a ensuite été prolongé, par la préfecture de l’Essonne, une première fois du 20 novembre 2021 au 19 février 2022, puis du 6 avril au 5 août. Document qui permet à celle, entrée sur le territoire avec un visa long séjour, de faire des études, et d’obtenir son master. Une fois diplômée, Sarah se heurte à tout ce que vivent les étudiants, à savoir le manque d’expérience.

Avant la péremption de son titre, elle s’inscrit dans une école professionnelle de commerce international, afin de faire de l’alternance, et avoir un pied dans le monde du travail. Elle candidate à droite à gauche, et finit par trouver une entreprise qui l’accepte, après trois entretiens. A une seule condition, que son titre soit renouvelé, ou qu’elle soit, au moins, en possession d’un papier de la préfecture attestant du statut « en cours » du dossier. « Tout est signé, il ne manque plus que ça« , expliquait son frère, début octobre, qui est son garant sur le territoire.

Une fin heureuse

Lui aussi a connu les longues attentes à la préfecture. Aujourd’hui français et en CDI, ce n’est plus qu’un lointain mauvais souvenir, ravivé par ce qu’a vécu sa sœur. « On a déposé le dossier en ligne […] et en mains propres. » Dans l’angoisse, ils ont multiplié les mails à la préfecture, ainsi que les déplacements, mais les réponses données sont jugées évasives.

Contactée, la préfecture évoque de son côté un « dysfonctionnement technique » ainsi qu’un certificat de scolarité manquant. Un rendez-vous a finalement été fixé afin de « déposer son dossier via les guichets« . Le 12 octobre, l’étudiante a finalement obtenu son récépissé de demande de carte de séjour. Un document qui lui permet de suivre son alternance, jusque début 2023.

*L’étudiante témoigne en anonyme.