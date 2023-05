Softball (Challenge de France) : Les Pharaonnes veulent briller à domicile

Victorieuses en 2021, les Pharaonnes d’Evry-Courcouronnes vont tenter de remporter un deuxième Challenge de France à partir de ce samedi jusqu’à lundi.

Championnes d’Europe et championnes de France l’an passé, pour la première fois de leur histoire, les Pharaonnes d’Evry-Courcouronnes auront fort à faire pour conserver ces deux titres. Elles ont déjà pu s’en rendre compte sur la scène nationale. Depuis le lancement du championnat de D1 le 19 mars, elles font face à deux prétendants, les Grizzlys de Grenoble, premiers après cinq journées, et les Rabbits de Clapiers-Jacou (2es). Les Essonniennes suivent à la 3e place avec un bilan de sept victoires pour trois défaites, concédées contre leurs concurrents. Les deux dernières à domicile contre les Rabbits (4-8 et 6-11), le 14 mai, ont jeté un froid avant d’accueillir le Challenge de France. « On a perdu sur des petits détails au pitching (ndlr : lancer), à la frappe et en défense. On a été en deçà face à une équipe qui a très bien joué. On a pris un petit coup de pied au cul (sic), sourit Aurélie Bacelon, la présidente et joueuse des Pharaonnes. Mais les filles ont de l’orgueil et il y aura du répondant ce week-end pour aller chercher une nouvelle finale dans cette compétition. »

En cinq éditions, Evry-Courcouronnes a toujours atteint la finale du Challenge avec en prime une victoire en 2021. « Devant notre public, on va tout faire pour l’emporter à nouveau », lance Aurélie Bacelon, qui espère compter sur Emma Liminier, blessée au pied depuis janvier, pour les trois jours de compétition (lire encadré) qui se dérouleront au Pharaons Field.

Aymeric Fourel

Compétition et animations

Le Challenge de France féminin de softball va rassembler les six équipes du championnat de Division 1 de samedi à lundi aux Pharaons Field d’Evry-Courcourronnes. La première journée (samedi) sera consacrée aux matchs de poule. Engagées dans le groupe A, les Pharaonnes affronteront le Paris BCF (10h) et Clapiers-Jacou (20h). Le premier des deux poules sera opposé le lendemain, en demi–finales, aux vainqueurs des barrages croisés entre le 2e et le 3e. Le lundi, places aux matchs de classement et à la finale (15h). En parallèle de la compétition, dont l’entrée est gratuite, plusieurs animations sont prévues : tombola sur chaque journée, concert à 19h samedi et dimanche ; dédicace des athlètes, rencontre avec Gaétan Alibert auteur du livre « Une histoire populaire du baseball ». – A.F.