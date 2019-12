Sud-Essonne : l’eau du SIEPB ne doit pas remplir le tonneau des Danaïdes

A la fin de l’année, le Syndicat intercommunal des eaux du plateau de Beauce cèdera sa compétence à l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne.

Ce transfert de compétence est une conséquence de la loi NOTRe qui laisse amer Jean Perthuis, président du SIEPB, et les communes membres du syndicat.

Lors du traditionnel repas de fin de mandat, le président depuis 2001 du syndicat a rappelé les accomplissements du SIEPB depuis sa gestation en 1984, jusqu’à aujourd’hui en passant par sa création en 1987 sous l’égide de Daniel Michaut, son premier président.

Le syndicat compte fin 2019 15 communes pour plus de 9 800 habitants et plus de 4 000 abonnés. « Nous avons une capacité de pompage de 3,4 millions de m3/an, avec une production annuelle de 1,4 million de m3 dont 470 000 consommés par les communes membres et 960 000 m3 vendus en gros à d’autres collectivités », a rappelé Jean Perthuis…

