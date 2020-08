Sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle

Les communes de l’Essonne traversées par les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont cloué des coquilles de bronze au sol.

Suivez les clous de bronze ! Que ce soit par conviction, par curiosité, par besoin de se retrouver soi-même ou simplement par envie de relever un défi, de nombreux pèlerins empruntent chaque année un des quatre itinéraires des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le chemin français du pèlerinage est l’itinéraire touristique le plus populaire, quel que soit le moment de l’année. Balisées par les célèbres coquilles Saint-Jacques en bronze, deux voies traversent le département de l’Essonne au départ de Paris : la via Turonensis (dite la voie de Tours) et la via Lemovicensis (dite la voie de Vézelay). De quoi découvrir des joyaux du patrimoine le long d’un parcours souvent méconnu par les Essonniens.

Découvrir des édifices romans