Suspension de toutes les compétitions sportives

A la suite de l’allocution du président de la République, Emmanuel Macron, jeudi soir, toutes les fédérations sportives ont décidé de suspendre l’ensemble de leurs compétitions.

Du jamais vu. Partout en France ce week-end, le sport sera à l’arrêt. Du football au rugby en passant par le handball ou le basket-ball, aucune rencontre de niveau national, régional et départemental n’aura lieu… Suivant les injonctions générales d’Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée jeudi 12 mars, la Fédération française de football a été la première instance à annoncer via un communiqué de Noël Le Graët la suspension de toutes ses activités et compétitions (championnats, tournois et rassemblements, écoles de foot) à partir de ce vendredi et jusqu’à nouvel ordre.

La Fédération française de volley-ball lui a emboîté le pas dans la nuit de jeudi à vendredi. Et depuis, toutes les fédérations françaises sportives ont suivi. Et en fonction des instances, les durées de suspensions des compétitions sont variables. Jusqu’au 29 mars pour le football américain, 31 mars pour le basket, 5 avril pour le roller hockey et le handball, 15 avril pour le badminton.

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ses suspensions peuvent-être prolongées.

A.F.