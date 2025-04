Tennis (Ch. France par équipes) : Sainte-Geneviève, Savigny et Orsay voient double

Pour la première fois de l’histoire du tennis essonnien, trois clubs du département ont leur équipe masculine et féminine engagée en championnats de France.

L’an passé, le CO Savigny-sur-Orge et le TC Orsay avaient réussi l’exploit de hisser leurs équipes masculines et féminines en championnats de France. Cette saison, ils ont été imités par le Sainte-Geneviève Sports TC dont l’équipe homme a validé son ticket en Nationale 4 l’an dernier grâce à une belle campagne en Prénationale. « C’est une première historique pour le club, lance Laurent Louvet, le directeur sportif du Sainte-Geneviève Sports TC. On a validé notre montée en N4 en faisant partie des meilleurs deuxièmes de Prénationale. » Désormais, le plus dur est à venir pour Sainte-Geneviève, même si le promu génovéfain est ambitieux pour cette compétition par équipe. « Secrètement, on joue la montée, lance Laurent Louvet. Ce sera compliqué, car il faut voir les compositions d’équipes sur la première journée pour savoir si ça colle aux compositions annoncées sur le papier. Il faudra batailler contre les clubs de l’est comme Grandvillars qui a plusieurs joueurs étrangers. » Opposé à l’AS Cercle du Bois de Boulogne ce dimanche (à partir de 9h), l’équipe masculine de Sainte-Geneviève emmenée par Damien Perez (0), Maxime Nguyen (0), Olivier Mevel (2/6), Thibault Vincent (2/6) et Antoine Georget (3/6) tentera d’ouvrir son compteur victoire.



Il en est de même pour l’équipe féminine qui se déplacera ce dimanche sur les courts de Clamart en ouverture du championnat de Nationale 3. « On avait validé notre maintien en N2 sur le terrain, mais on a eu un point de pénalité pour défaut d’arbitre. On l’a un peu mauvaise. Mais c’est du passé, on va de l’avant, souffle Laurent Louvet, qui espère voir l’équipe féminine décrocher son maintien au plus vite. Un maintien sans trop de problèmes serait bien pour repartir sur de nouvelles ambitions. » Pour cette mission, Sainte-Geneviève sera privé de ses deux joueuses majeures, l’Espagnole Lucia Cortez Llorca (n°25), blessée, et Eva-Marie Desvignes (-15), indisponible (études à Singapour). Blessée en finale des championnats de l’Essonne 17-18 ans, vendredi dernier, Carla Grignac (-2/6) est incertaine pour la première rencontre. Tous les espoirs reposeront donc sur Lola Costaz (2/6) et Lucile Delabarre (3/6).



Savigny vise le maintien…

Si les filles du Sainte-Geneviève Sports TC ont été reléguées en Nationale 3, celles du CO Savigny-sur-Orge ont réussi à monter en Nationale 1. Une belle réussite pour le club du président « diamant » Jean-Paul Rubino qui va endosser le costume du petit poucet pour cette nouvelle campagne. « On a des problèmes d’effectif, donc il va falloir un peu bricoler à chaque rencontre. On va tout faire pour arracher le maintien, mais ça va être très difficile », lance le dirigeant savinien qui sera privé de sa pépite Prisca Abbas (-2/6), retenue par son université aux États-Unis, mais aussi de la Serbe Bojana Marinkovic (-4/6) pour la dernière rencontre contre Gueugnon le 25 mai prochain. L’équipe féminine savinienne pourra quand même compter sur l’expérience d’Éloïse Gournay (2/6), d’Audrey Daniel (2/6), de Claire Ilcinkas (4/6) ou encore d’Élodie Le Bescond (15/1), notamment lors de la première rencontre ce dimanche à Chatou. À noter que Savigny démarre avec déjà une victoire en poche après le forfait général de Tours.



Passés tout près de la montée en N3, les garçons du CO Savigny débuteront finalement leur prochain exercice en N4. « Ça ne s’est pas joué à grand-chose, sourit Morgan Ferguson, le capitaine savinien inquiet du niveau de la poule. L’an passé, elle était abordable, donc on a pu jouer la montée. Cette fois-ci, elle est beaucoup plus compliquée, donc si on arrache le maintien, ce sera déjà très bien ! » Comme chez les filles, les Saviniens vont devoir jongler avec les absences. Et ce, dès ce dimanche contre Clermont. Retenu aux Etats-Unis, Kyllian Savary ne pourra faire aucun match. Savigny ne pourra compter que sur deux Killian, Brandouy (1/6) et Surmont (2/6), ainsi que Alexandre De Villepin (3/6), Pierre-Louis Degouy (4/6), Quentin Villetorte (4/6) et même sur son capitaine Morgan Ferguson, reclassé à 5/6.



… tout comme Orsay

Reléguée au niveau régional, le TC Orsay sera quand même présent en N3 féminine grâce à son équipe réserve qui a terminé parmi les sept meilleures équipes de Prénationale d’Ile-de-France l’an passé. Pour cet exercice, les Orcéennes ne se cachent pas. « On veut au minimum se maintenir et pourquoi pas plus. Mais on va d’abord voir les compositions d’équipes de cette première journée », lance le capitaine Stéphane Martinez, qui ne pourra aligner Alexia Puiac (-2/6) que sur la première rencontre, ce dimanche face à Paris 16e (b). En revanche, la tâche s’annonce compliquée pour les garçons en N4. « Je prie pour que l’on se maintienne », lance Stéphane Martinez dont les joueurs commenceront leur saison ce dimanche contre Thann avec déjà trois points au compteur, car Lille a déposé un forfait général. Orsay pourra compter sur le retour de Nikos Koutroubis (0) qui avait connu l’école de tennis du club. « Il est prof de tennis en Grèce et il revient pour nous donner un coup de main », apprécie Stéphane Martinez.

