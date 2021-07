Tennis [championnats d’Ile-de-France] : Cindy Langlais remporte le titre des 11/12 ans

Avec deux Esonniennes, Cindy Langlais (TC Gif-Chevry II) et Chloé Derrien (Boussy TC) en finale des championnats d’Ile-de-France 11/12 ans, le titre ne pouvait pas échapper au comité du 91. Il est revenu à la première. C’est le seul obtenu à l’issue des deux semaines de compétition sur les 28 catégories (jeunes, Critérium, seniors+), les deux autres finalistes, Franck Abernot (+50 ans) et David Goncalvès (+40 ans) s’étant inclinés.

Contrairement à la finale de Franck Abernot (2/6, TC Saint-Germain-lès-Corbeil) mercredi matin en ouverture de la journée, les deux autres finales concernant des Essonniens ont été expéditives. David Goncalvès (1/6, TC Mennecy) n’a jamais réussi à trouver la solution face à Antoine Hamard (-2/6, Stade de Vanves). Il est vrai que ce dernier, ancien -30, a parfaitement varié son jeu. « Il a aussi bien géré le vent », sourit l’Essonnien pour tenter de trouver des excuses à sa défaite en deux sets (6-3, 6-1). Malgré tout, il restait positif sur cette semaine de compétition, la première depuis fin octobre 2020, car il n’a pas pu jouer la finale des championnats de l’Essonne début mai faute d’adversaires : « C’est superbe d’avoir organisé ces championnats d’Ile-de-France à Roland-Garros qui reste un cadre privilégié. Pour ma part, c’est seulement la deuxième fois que j’y jouais. Il y a quelques années, j’avais disputé ici un championnat de France. Depuis, ça se déroule dans plusieurs villes de province. » Fin août, il devra d’ailleurs aller à Blois (Loir-et-Cher) pour disputer la compétition nationale chez les plus de 40 ans.

La finale des 11/12 ans filles – 100 % essonnienne – entre Cindy Langlais (4/6, TC Gif-Chevry II) et Chloé Derrien (5/6, Boussy TC) aura également été à sens unique. La Giffoise, n°1 française ex-aequo, a dominé à sa copine d’entraînement, n°4 française, en deux manches (6-3, 6-1). Mais Chloé Derrien n’a pu défendre ses chances à fond en raison d’une douleur au dos qui l’a tenaillée durant toute la rencontre. « C’est un miracle qu’elle soit sur le court aujourd’hui (ndlr : mercredi) », confiait son papa, Laurent. Devant sa mamie, Colette, venue également l’encourager, la blondinette n’a pu tenir l’échange face aux parpaings balancés par son adversaire qui a enchaîné les points à la vitesse grand V. « C’était vraiment difficile de retourner », reconnaît Chloé. Copine ou pas, Cindy ne s’est pas posée de question : « Je joue mon tennis comme si c’était n’importe qui en face. »

Après sa double victoire (simple et double) au tournoi de Kaariku (Estonie) le 30 mai dernier, l’ancienne pensionnaire du TC Boulogne-Billancourt décroche un troisième titre en un mois. Et compte bien poursuivre sa série cet été notamment lors du Challenge by Head, la Coupe d’Europe d’Europe des Nations pour les joueurs de moins de 12 ans, qu’elle disputera avec l’équipe de France. Les poules qualificatives seront organisées à Chypre du 22 au 25 juillet. Les finales sont prévues du 5 au 8 août.