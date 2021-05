Tennis [Roland-Garros] : Fils au second tour, Droguet éliminée

Les qualifications de Roland-Garros ont débuté lundi dernier. Parmi les vingt-et-un Français engagés, figuraient deux Essonniens. Arthur Fils (Saint-Michel Sports) a validé son billet pour le deuxième tour en dominant l’Australien Bernard Tomic tandis que Aubane Droguet (TC Saint-Germain-les-Corbeil) s’est inclinée au premier tour face à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse.

Une entrée en matière réussie pour Arthur Fils ! Pourtant, à l’issue du tirage au sort des qualifications de Roland-Garros, le pensionnaire de Saint-Michel Sports Tennis avait hérité d’un gros morceau avec Bernard Tomic. Même si l’Australien de 28 ans, vainqueur des tournois ATP 250 de Sydney (2013), Bogota (2014 et 2015) et Chengdu (2018) alterne le chaud et le froid ces dernières années, cela reste un client. Mais le jeune (16 ans) Essonnien a fait honneur à sa wild-card pour s’offrir en trois sets (6-7, 7-6, 6-3) le 213e mondial. Ce mercredi (10h), l’ancien joueur du CO Savigny (1034e à l’ATP) affronte un autre Australien, Marc Polmans (149e mondial), un adversaire d’un tout autre calibre.

Droguet battue

De son côté, Aubane Droguet (TC Saint-Germain-les-Corbeil) a tenté d’accrocher la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (174e mondiale) mais la 731e joueuse mondiale, âgée de 18 ans, s’est inclinée en trois sets (2-6, 6-0, 0-6) malgré le gain autoritaire de la deuxième manche avant de s’écrouler dans le dernier set.