Top départ pour la 23e édition des Primeurs de Massy

Du mercredi 3 au samedi 6 novembre, la salle Paul B accueille la 23e édition du festival des Primeurs de Massy, dédié aux premiers albums.

Tryo, Dionysos, Mickey 3D, Sanseverino, Camille, Cali, Ridan, Didier Super, Renan Luce, Moriarty, Caravan Palace, Skip The Use, Zaz, Brigitte, Jain, Juliette Armanet ou encore Clara Luciani. Cette vertigineuse liste d’artistes (et il ne s’agit que d’un échantillon) illustre bien la réussite du festival des Primeurs de Massy, depuis sa création en 1998.

Chaque année, les équipes de la salle Paul B – qui accueille l’événement – déniche en effet pour le public les têtes d’affiche de demain grâce à un principe simple : le festival est réservé aux premiers albums.