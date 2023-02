Trois dates pour le concert de l’orchestre de l’Opéra de Massy « Piano Appassionato » en Essonne

Les 3, 4 et 5 février 2023, le jeune pianiste Guillaume Bellom sera sur scène pour un concerto avec l’orchestre de l’opéra de Massy.

Un tarif exceptionnel pour une soirée musicale exceptionnelle ! Le vendredi 3 février à 20h30, l’espace Daniel-Salvi accueille un concert pour piano avec Guillaume Bellom sous la direction de Constantin Rouits, chef d’orchestre permanent de l’orchestre de l’opéra de Massy depuis 2013.

Le grand public a découvert le pianiste Guillaume Bellom lors de l’édition 2017 des Victoires de la Musique où il est nommé dans la catégorie “révélation soliste instrumental”. Les places sont au prix de 15 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants.

Un doux mélange entre classicisme et romantisme

L’artiste jouera le concerto pour piano n°4 en sol majeur de Ludwig van Beethoven (1770-1827) et la symphonie n°2 en ré majeur de Johannes Brahms (1833-1897).

Le concert sera programmé également au théâtre de Yerres le samedi 4 février à 20h30 (tarifs entre 7 et 25 euros) et le dimanche 5 février à 16 heures à l’opéra de Massy (tarifs entre 14 et 30 euros).

En attendant le concert, voici un aperçu du talent de Guillaume Bellom :