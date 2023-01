Trophées 2022 : Le duathlète Krilan Le Bihan, la judokate Chloé Devictor et l’US Palaiseau handball sacrés

La 13e édition des Trophées du Républicain a été dominée par les sportifs palaisiens qui décrochent deux titres sur trois : le duathlète Krilan Le Bihan (meilleur sportif) et l’US Palaiseau handball (meilleure équipe). Le titre de meilleur espoir revient à la judokate du FLAM 91, Chloé Devictor.

La première aura été la bonne pour Krilan Le Bihan (24 ans). Nommé pour la première fois aux Trophées du Républicain, le champion du monde de duathlon s’est adjugé le titre dans la catégorie « meilleur sportif ». Crédité de près de 20 % des votes cumulés du public et du jury, le pensionnaire de l’US Palaiseau Triathlon devance la boxeuse Nina Bergandi (13,6 %), également championne du monde, et la judokate Shirine Boukli (13 %),

championne d’Europe pour la deuxième fois de sa carrière. Le spécialiste du double effort a profité des votes des internautes (28 %, soit plus du double de ses deux poursuivantes) pour faire la différence.

Son partenaire de club, le jeune (15 ans) Léni Remer Mancini avait été lui aussi largement plébiscité par le public (40,2 %) mais cela n’a pas suffi pour le couronner dans la catégorie « meilleur espoir » et offrir un doublé historique à l’US Palaiseau Triathlon. Créditée de plus de 30 % des suffrages à la fois chez le public et le jury, la judokate Chloé Devictor (20 ans) le devance et offre au FLAM 91 un nouveau Trophée après ceux obtenus en 2015 (meilleur espoir avec Walide Khyar), 2017 (meilleur sportive avec Marie-Eve Gahié) et 2018 (meilleure équipe). Le judo rejoint le karaté au nombre de titres glanés (7) depuis la mise en place des Trophées du Républicain en 2008.