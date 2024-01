Trophées 2023 : Un trio de gagnants inédits

La 14e édition des Trophées du Républicain a couronné deux karatékas, Helvetia Taily et Adrien Marquès, et les footballeurs de l’ESA Linas/Montléry.

Le karaté est le grand gagnant des Trophées du Républicain 2023. Arrivés en tête des votes cumulés du public et du jury, ses deux représentants, Helvetia Taily (SKB Epinay-sous-Sénart) et Adrien Marquès (entente AS Evry/Saint-Michel Sports), ont remporté respectivement les catégories « meilleur sportif » et « meilleur espoir ». Une double victoire obtenue grâce à un plébiscite des internautes (65,7 % pour la spécialiste du kata et 47,9 % pour le combattant). Sept ans après le doublé réalisé par Alexandra Recchia et Thanh-Liêm Lê, le karaté revient donc en force et devance désormais le judo au nombre de titres glanés (9 contre 7) depuis la création des Trophées du Républicain en 2008. Vainqueur dès sa première nomination, comme le duathlète de Palaiseau, Krilan Le Bihan, le lauréat 2022, Helvetia Taily devance la nageuse de l’ES Massy, Lucie Vasquez, et la judokate du FLAM 91, Shirine Boukli, qui a eu la faveur du jury (1re avec 33,3 % des votes). Adrien Marquès devance une autre nageuse de Massy, Zoé Carlos-Broc, que le jury avait placée en tête (26,4 %)

mais cette dernière n’a pas reçu le même soutien sur internet. C’est la première fois que l’ES Massy natation place deux représentants sur le podium des Trophées. En 2009, Sophie De Ronchi avait terminé 3e de la catégorie « meilleur sportif ».

Une première pour le football

Du côté de la catégorie « meilleure équipe, le suspens a duré jusqu’au bout mais l’ESA Linas/Montlhéry football a eu le dernier mot face à l’équipe masculine du FLAM 91 (judo). Une première pour le ballon rond essonnien car seule l’ES Viry-Chatillon avait inscrit son nom au palmarès des Trophées du Républicain en remportant en 2019 la feue catégorie « Le plus bel exploit ». Le club Sang et Or a eu la préférence du public (35,3 %) alors que le jury avait choisi les Phénix Girls de Ris-Orangis (22,6 %) qui se font coiffer par les handballeuses du SCA 2000 Evry Courcourronnes pour la 3e place sur le podium.

Ces Trophées du Républicain ont connu un beau succès avec 4 208 votants sur internet. Merci pour votre participation et à l’année prochaine.

Aymeric Fourel

Classement du meilleur sportif : 1. Helvetia Taily (SKB Epinay-sous-Sénart, karaté), 37,3 % ; 2. Shirine Boukli (FLAM 91, judo), 20,6 % ; 3. Lucie Vasquez (ES Massy, natation), 13,4 % ;

4. Yanis Méziane (Athlé 91, athlétisme), 13 % ;

5. Léa Le Garrec (FC Fleury 91, football), 12,3 % ; 6. Joan-Benjamin Gaba (JC Chilly-Mazarin/Morangis, judo), 3,4 %.

Classement du meilleur espoir : 1. Adrien Marquès (Saint-Michel Sports karaté), 26,9 % ; 2. Zoé Carlos-Broc (ES Massy natation), 21,5 % ; 3. Aude Bizet (FC Fleury 91, football), 12,7 % ; 4. Mathéo Akiana-Mongo (Sainte-Geneviève Sports judo), 11 % ; 5. Léni Remer Mancini (US Palaiseau triathlon), 9,4 % ; 6. Soizick Nlend (Elan 91, athlétisme), 8 % ; 7. Erwann Cinna (Athlé 91, athlétisme), 7,2 % ; 8. Jules Simon (TC Linas/Montlhéry, cyclisme), 3,3 %.

Classement de la meilleure équipe : 1. ESA Linas/Montlhéry (football), 27 % ; 2. FLAM 91 (judo), 22,6 % ; 3. SCA 2000 Evry-Courcouronnes (handball), 14,8 % ; 4. Phénix Girls de Ris-Orangis (roller hockey), 13,8 % ; 5. Pharaonnes d’Evry-Courcouronnes (softball), 11,5 % ; 6. ES Massy (basket-ball), 10,3 %.