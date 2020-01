Trophées du Républicain : les lauréats 2019 sont connus

La 12e édition des Trophées du Républicain a couronné le triathlète Vincent Luis (meilleur sportif), le karatéka Kilian Ciz (meilleur espoir), l’AS Corbeil-Essonnes water-polo (meilleure équipe) et l’ES Viry-Chatillon football (le plus bel exploit).

Lauréat de la première édition des Trophées du Républicain, en 2008 – l’année de son titre mondial junior –, Vincent Luis a de nouveau été couronné. Champion du monde élite en août dernier pour la première fois, le triathlète de Sainte-Geneviève a fait l’unanimité puisqu’il est arrivé en tête des votes du public et du jury (41,3 %) devant Marie-Eve Gahié, également championne du monde. La judokate de la FLAM 91 briguait un deuxième trophée après celui remporté en 2017. La 3e place revient à l’athlète Estelle Raffai (Athlé 91) qui devance Pascal Martinot-Lagarde (ES Montgeron), le tenant du titre.

Absent du palmarès des Trophées depuis 2016, le karaté revient en force grâce à Kilian Cizo (KC Athis-Mons), sacré meilleur espoir comme son homologue Thanh-Liêm Lê trois plus tôt. Le médaillé de bronze des championnats du monde espoirs a bénéficié d’un fort soutien populaire (52,4 % des suffrages à l’issue de notre sondage internet) alors que le collège des journalistes lui avait préféré la judokate Léa Fontaine, finalement 3e derrière l’athlète Alexis Duvivier. Deux jeunes sportifs qu’on devrait assurément retrouver l’an prochain pour la gagne.

Le plus bel exploit pour Viry

Du côté des équipes, la victoire est revenue l’AS Corbeil-Essonnes water-polo, sacrés dès sa première nomination. Les Dauphins ont créé la surprise car on attendait plus les filles du RC Chilly-Mazarin (rugby), promues en Elite 1, ou celles des Phénix de Ris-Orangis (roller hockey), vice-championnes d’Europe. Mais ces dernières devront encore attendre pour être sacrées. Nommées à neuf reprises en douze éditions, les Rissoises ont encore buté sur la dernière marche (2es) – comme en 2015 – alors qu’elles avaient été largement citées au sein du jury (30,5 % des votes). Mais les vice-championnes de France ont manqué de soutien sur notre sondage (seulement 9,5 % des votes). Quant aux Chiroquoises, elles montent sur la troisième marche du podium.

Pour cette douzième édition, nous avons voulu mettre en lumière les sportifs qui ont réalisé une performance d’un jour pour le moins exceptionnelle. Et ce sont les footballeurs de l’ES Viry-Chatillon qui ont remporté cette catégorie du plus bel exploit pour avoir battu le SCO d’Angers (L1) en 32e de finale de la Coupe de France (1-0) en janvier 2019. Une première également pour les Canaris qui n’avaient encore jamais été nommés comme les Jets d’Evry/Viry (hockey sur glace), deuxièmes, et Essonne Athlétic (cross-country), troisième malgré un plébiscite des internautes.

Aymeric Fourel