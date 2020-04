Un graphique pour visualiser la progression du Covid-19

L’Ile-de-France est la région la plus touchée par le Coronavirus. Afin de suivre l’évolution de l’épidémie département par département, un graphique interactif a été mis en ligne par l’Observatoire régional de santé (ORS).

Les données sont actualisées chaque jour et permettent de connaître la progression du Covid-19 avec les chiffres de la veille à 14h. Ainsi, ce jeudi 2 avril, le graphisme affiche les données du mercredi 1er avril sur l’ensemble du territoire. Ensuite une courbe pour les sept départements franciliens et la ville de Paris sont disponibles. Et quatre catégories : hospitalisations, patients en réanimation, décès et retours à domicile. Attention, le système de déclaration des cas n’est pas exhaustif et le nombre d’établissements déclarant varie au cours du temps.

Par exemple, le 1er avril, sur les 9 609 hospitalisations en Ile-de-France, l’Essonne comptait 687 personnes sont hospitalisées. Parmi elles, 172 patients étaient en réanimation. Pour l’instant, l’Essonne fait partie des départements les moins touchés : ici, le nombre de décès est le plus faible.