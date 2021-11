Un spectacle-débat sur la mobilité des seniors à Ballancourt-sur-Essonne

Les personnes âgées sont invitées à échanger sur le changement de mobilité après 60 ans.

Au spectacle-débat Simone ! Catherine Gendre, Mathilde Risse et Christophe Pinon de la compagnie de théâtre « Soleil sous la pluie » se sont inspirés des témoignages de personnes âgées en Meurthe-et-Moselle pour écrire le spectacle « Les voyages de Paul et Simone ». Cette pièce de 45 minutes relate la rencontre entre Simone, une mordue du volant qui voit sa vue se dégrader et Paul, un ancien motard devenu piéton.

Leurs échanges amènent les spectateurs à se questionner « Quels risques le déplacement des séniors présente-t-il aujourd’hui ? Quelles sont les alternatives ? Que proposer à une personne qui se trouve contrainte de ne plus conduire ? Peut-on s’y préparer ? Comment le maintien de la mobilité permet-il de lutter contre l’isolement et de cultiver le lien social ? » La compagnie propose aux spectateurs de partager un moment d’échange à la fin de la représentation. L’événement est financé par la Conférence des cofinanceurs.