Une vente aux enchères d’œuvres d’art pour soutenir la recherche sur la maladie de Lou

Le vendredi 21 janvier à 14h30, la famille de Lou invite les Essonniens à participer en distanciel à la vente aux enchères de plaques de rue réformées et personnalisées par des artistes de Lisieux.

« Rue de Lou, quand l’art devient solidaire à Lisieux », c’est le nom de l’action caritative organisée autour de Lou, une jeune fille installée avec sa famille sur Soisy-sur-Ecole depuis 2017. Agée de 12 ans, elle est atteinte du syndrome de Leigh, une maladie rare et mitochondriale avec le gêne MTFMT.

Lisieux, la ville dont est originaire la famille de Lou, s’est investie pour mettre à disposition des plaques de rue réformées à des artistes locaux pour y ajouter leur patte et les vendre au profit de la recherche sur le gêne de Lou.

Pour elle et les 38 enfants diagnostiqués dans le monde, sa mère, Virginie Olive, souhaite mobiliser le plus de monde pour trouver un traitement. Lou n’a que 30 % de chance d’atteindre l’âge adulte. Son petit frère Hugo est décédé de cette maladie à l’âge de 6 ans.

Grâce à la motivation sans faille de sa mère courage et de ses proches, des équipes scientifiques se sont engagées à travailler sur des cellules de peau de Lou à l’université d’Angers en France et à la clinique universitaire de Düsseldorf en Allemagne. La prochaine étape est d’initier des travaux sur une thérapie génique et Virginie Olive, soutenue par la Fondation Maladies rares, a besoin de récolter 50.000 euros.

29 plaques décorées en vente

Le collectif d’artistes de Lisieux « La Rue vers l’Art » a métamorphosé 29 plaques de rue en œuvres d’art. Lou et le parrain de l’Association contre les Maladies Mitochondriales (AMMi), l’acteur Guy Lecluyse (vu dans Bienvenue chez les Ch’tis et Les bracelets rouges), ont mis la main à la patte également. « Lou est entourée de personnes hyper mobilisées, la recherche sur son gêne peut aider sur d’autres maladies », confie Claudine Bucourt, fondatrice de la Rue vers l’art et coordinatrice du projet.

Toutes les plaques sont visibles sur le site Interencheres.com : « Vente plaques de rue émaillées customisées par des artistes de renom ». La vente aux enchères sera retransmise en visio-conférence et il sera possible d’acheter une œuvre à distance.

• Contacts de la salle :

Maître Bruno Mareschal de Deauville

Enchères au 02.31.88.42.91

[email protected]

Conditions de vente et d’expédition juste ici.

Plus de renseignements sur les plaques :

[email protected]

Cagnotte sur HelloAsso : « Tous unis autour de Lou, on ne lâche rien ! par la Fondation des Maladies rares «