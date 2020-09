Une vitrine numérique pour les commerces de l’Etampois Sud-Essonne

Dans le cadre de son plan de relance, la CAESE a voulu apporter son soutien aux commerces locaux.

Le nouveau dispositif a été présenté par Johann Mittelhausser, président de la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne, et Guy Crosnier, vice-président chargé du développement économique, vendredi 11 septembre à la boulangerie Le Fournil de Morigny.

« Nos concitoyens ont redécouvert les commerces de proximité et, l’enjeu aujourd’hui, c’est comment capitaliser sur ces nouvelles habitudes de consommation qui ont été prises et accompagner la reprise économique », souligne Johann Mittelhausser. A donc été fait le choix de lancer un site Internet et une application sur lesquels les commerçants de proximité et producteurs locaux peuvent s’inscrire.