Une web série pour atteindre les personnes éloignées de l’emploi

Avec six épisodes de trois à cinq minutes, la MIVE met en scène le parcours de ses jeunes et répond à une problématique gouvernementale de l’emploi.

La réalisation est digne des plus grands films, et pourtant, derrière la caméra, ne sont pas placés des réalisateurs mais des employés de la Mission intercommunale vers l’emploi (MIVE) de Corbeil-Essonnes, épaulés par la boîte de production Hamé.

Pour répondre à l’appel à projet Repérer et mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux du ministère du Travail, la MIVE a porté à l’écran le parcours de ses poulains.