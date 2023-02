Valérie Pécresse inaugure le nouveau lycée polyvalent de Ris-Orangis

Trois ans de travaux et 48 millions d’euros ont été nécessaires pour rénover et agrandir le lycée Pierre-Mendès-France, jusqu’alors connu comme « le plus vétuste » de la région.

C’est l’histoire d’une promesse tenue. Celle de rendre aux élèves et aux professeurs du lycée Pierre-Mendès-France de Ris-Orangis des locaux décents et des conditions de travail optimales. Après trois ans de travaux et de longues années de mobilisation, les trous et les fuites d’eau ont disparu. Place aujourd’hui à des espaces lumineux, de belles peintures aux couleurs pastel et des matériaux soigneusement sélectionnés. Jusqu’alors connu comme le « lycée le plus vétuste de la région », le nouvel établissement a été inauguré en grande pompe le vendredi 27 janvier. « Je me souviens de ce jeune en première technologique qui, lors d’une visite officielle, avait exprimé son mal-être. Lui et ses camarades se sentaient méprisés, négligés. Le lycée était dans un état de vétusté très avancé et il aura fallu plusieurs mobilisations syndicales, citoyennes et politiques pour être enfin entendus », a rappelé le maire de Ris-Orangis, Stéphane Raffalli. Il est notamment revenu sur la fausse cérémonie de première pierre organisée en 2013 pour interpeller les autorités face à la situation. « Puis Valérie Pécresse, qui partait à la conquête de la Région, s’est emparée du sujet. Je me souviendrai toujours de son appel pour m’annoncer le lancement de la requalification du lycée Pierre-Mendès-France. Vous avez remis l’éducation au cœur de la cité avec une livraison dans les plus brefs délais. C’est ici que se joue l’avenir des futures générations », a ajouté l’édile aux côtés de la présidente de la région Ile-de-France, de nombreux élus, du proviseur Marc Godmé et de quelques Rissois.