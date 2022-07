[VIDEO] Essonne : la ministre Darrieussecq à la rencontre des personnes âgées à Dourdan

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, s’est rendue à Dourdan ce lundi 18 juillet pour visite de l’Unité pour personnes handicapées vieillissantes “Symphonie” et de la Maison de retraite Jean-Sarran, deux établissements du Service du grand âge du Département de l’Essonne ouverts en 2021.

Cette visite avait lieu alors que la France et l’Essonne faisaient face à un épisode caniculaire important, avec des températures approchant les 40°c ce lundi. Mais au-delà du contexte météorologique, la ministre s’est intéressée au fonctionnement des deux structures installées sur le même site.

C’est Jean-Philippe, l’un des résidents de l’UPHV Symphonie qui a mené la première partie de la visite. Cet établissement de 15 places accueille des personnes handicapées vieillissantes. A Jean-Sarran, 99 places accueillent des personnes retraitées. Elle comporte également une unité de vie protégée de 28 places, pour des personnes atteintes de troubles cognitifs ou par exemple de la maladie d’Alzheimer.

Durant plus de deux heures, la ministre Darrieusecq a pris le temps d’échanger avec les résidents, le personnel, et les responsables des établissements. Elle a particulièrement été intéressée par le modèle de fonctionnement en symbiose des deux établissements, avec des passerelles sur les activités et la vie quotidienne des résidents. Sur l’accueil spécifique des personnes handicapées vieillissantes, elle a souligné l’importance de ce problème à prendre « à bras le corps ».

Dans ces locaux flambants neufs, elle a rappelé que le gouvernement avait approuvé dans le Ségur de la Santé une enveloppe de 2 milliards d’euros pour la rénovation des établissements. Indispensable pour créer des bonnes conditions d’accueil des résidents et de travail pour les personnels.

Enfin, alors que la question du recrutement est un enjeu fort, elle a rappelé la création de la prime de revalorisation salariale des personnels d’un montant de 183 € décidée par le gouvernement. Elle a par ailleurs souligné la nécessité d’offrir la possibilité au personnel de continuer à se former tout au long de sa carrière et d’offrir des perspectives d’évolution.

Des sujets à mettre sur la table dès aujourd’hui pour la ministre Darrieussecq.