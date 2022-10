[VIDEO] Essonne : réouverture du cinéma d’Arpajon

Ce samedi 15 octobre à 14h, le cinéma d’Arpajon rouvre ses portes. Plus de deux ans après sa fermeture le dimanche 5 janvier 2020, et après plus d’un an de travaux, le cinéma d’Arpajon est un complexe nouvelle génération qui accueillera la public sous l’enseigne Première Cinémas.

Dès ce matin, les Arpajonnais sont venus nombreux prendre le programme des jours à venir et ont été accueilli par l’équipe qui leur a fait visiter les locaux en avant-première. La rénovation les a enchantés, qu’il s’agisse des fauteuils clubs de la salle 1, ou le nouveau hall d’entrée plus spacieux et plus lumineux.

Il sera possible d’y découvrir les films populaires, les blockbusters du moment, mais également des films d’auteurs puisque le cinéma vise l’obtention du label Art & Essai. La dernière Palme d’Or du Festival de Cannes, « Sans filtre » de Ruben Östlund, est ainsi à l’affiche en version originale sous-titrée.