[VIDEO] Quartiers d’été en Essonne : la ministre Elisabeth Moreno promeut l’émancipation par le sport

Mercredi 19 août, l’Essonne a reçu la visite de la ministre Elisabeth Moreno. En charge de l’Egalité des chances, celle-ci était de passage dans un quartier d’été à Savigny-sur-Orge.

Des ballons qui rebondissent sur le sol, des crosses qui ramènent le palet et des trottinettes qui roulent sur le bitume. Mercredi 19 août, le quartier d’été qui a pris place rue de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge recevait une visite particulière. Caméra et micros ont attiré l’attention des enfants réunis ici pour vivre un été positif malgré la crise du Covid-19. Elisabeth Moreno, ministre en charge de l’Egalité des chances, était de passage dans le département qui l’a vu grandir, afin d’échanger avec les acteurs du nouveau dispositif.

Les quartiers d’été, mesure nationale, ont connu leur déclinaison locale grâce à un travail collectif de l’Etat, du Conseil départemental, de la CAF de l’Essonne et de la direction académique des services de l’Education nationale. Présent dans les 39 quartiers politique de la ville, le dispositif est financé à hauteur de 400 000 € par l’Etat et 260 280 € par le Département. L’objectif est de « renforcer le lien social au sein des quartiers « politique de la ville » durant la période estivale, à travers le déploiement de dispositifs complémentaires à l’attention des jeunes« , explique la préfecture. Le sixième axe du plan vise notamment à amplifier les dispositifs culturels et sportifs. A Savigny, les enfants profitent de ces activités depuis le 1er juillet. Tennis, badminton, hockey, danse, basket… Encadrés par les animateurs de l’association sportive Ufolep 91, présidée par Carole Perdry, ils peuvent s’y dépenser du lundi au vendredi de 14h à 18h.

« Chaque jour, nous avons deux éducateurs en plus des bénévoles (dont 80% sont essonniens, ndlr), fait savoir Maureen Vandecasteele, animatrice chez Ufolep. On accueille une trentaine d’enfants à chaque fois. Ce sont souvent les mêmes, ils nous aident à installer le matériel et nous aideront à l’enlever en partant. » Pour la majorité, les participants ont entre 7 et 12 ans. « Permettre d’établir un réel lien social à travers le sport, qui apprend tellement de valeurs de respect, de discipline et de travail en commun, c’est une idée absolument extraordinaire« , a commenté la ministre. Suivi de près par Jean-Marc Défremont, édile écologiste de la commune, qui en a profité pour passer un message au gouvernement : « Ce genre d’intervention c’est très bien. Maintenant, il faut trouver une solution pérenne afin que les enfants puissent vraiment avoir leur destin entre leurs mains« .

« Cela fait trente ans qu’on est laissés à l’abandon, s’exprime Charaf Eddoumi, habitant du quartier du Grand Vaux. On est beaucoup de jeunes, mais on a rien. L’état du gymnase est tellement critique qu’on ne peut même pas jouer au foot« . Des doléances que la ministre a assuré avoir pris en compte. « J’ai entendu votre message, vous souhaitez que l’on prépare les adultes de demain. Et c’est avec vos idées, votre vision, une collaboration entre l’Etat, les collectivités et les associations qu’on y arrivera […] Vous m’avez demandé des actions dans la durée, c’est ce qu’il faut faire. Une ville n’existe pas sur trois, six mois ou un an. Elle se prévoit, se prépare et s’anticipe« , a partagé celle qui dit aller souvent sur le terrain afin d’en capter ses réalités.

Ci-dessous, la vidéo du discours prononcé par la ministre Elisabeth Moreno.