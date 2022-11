« Viens marcher avec nous en Essonne », des randonnées en groupe toutes les semaines

Le groupe Facebook « Viens marcher avec nous en Essonne » comptabilise plus de 280 membres. Ils sont une quinzaine à se réunir tous les mercredis soir et une cinquantaine lors de la randonnée mensuelle du dimanche. C’est gratuit et sans aucune obligation !

Les Dumeny forment un couple de Menneçois amoureux de la nature, attentif à sa santé et soucieux de rendre service aux autres. Tatiana est assistante dans un cabinet dentaire, Olivier est ingénieur en aéronautique et ensemble, ils aiment marcher en pleine nature, à deux, avec leur chien et en collectif !