Vigneux-sur-Seine : A la croisée du football et du style avec le collectif Comme des Bavons

Le collectif de Vigneusiens Comme des Bavons propose une exposition digitale sur le thème des maillots de football. L’occasion pour eux de montrer l’impact de ce sport dans la société d’aujourd’hui.

Nous les avions quitté au lendemain du premier déconfinement, dans leur tout nouveau lieu de travail à Vigneux-sur-Seine. Un peu plus d’un an plus tard, les membres du collectif Comme des Bavons reviennent sur le devant de la scène, à l’occasion de la sortie de leur projet photographique « International Shirt Football ». Après s’être intéressés aux bienfaits du street-football dans leur précédent travail – le documentaire « Les artistes-génération City Stade » – Matthieu Toya et Paul Karra, les deux artistes, se sont cette fois-ci penchés sur le rapport entre le football, leur passion, et le style. En résulte une exposition digitale, en accès libre sur la plateforme Instagram, mettant à l’honneur les maillots de football et ceux qui les portent.

« Le football est universel »