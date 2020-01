Villebon-sur-Yvette : De la musique et de la gourmandise

La seconde édition du Piano chocolat aura lieu dimanche 26 janvier, à 16h, au Piano Lab.

Un concert pour transmettre le goût de la musique… et du chocolat ! Préparez vos oreilles et vos babines, c’est une représentation à la fois gustative et musicale qui vous attend le dimanche 26 février au Piano Lab. Installé à Villebon-sur-Yvette, ce show-room dédié à la restauration et à la création de pianos organise la seconde édition de son « Piano chocolat » avec le pianiste Pierre-Yves Plat et le maître-chocolatier Jean-Luc Decluzeau. Jusqu’alors habitué aux immenses sculptures, exposées lors du salon du chocolat à Paris, l’Essonnien va pour la première fois réaliser un piano en chocolat. Il a ainsi utilisé 70 kg de chocolat Costa Rica pour créer les plaques marbrées qui viendront entourer l’armature d’un piano droit. « J’ai pris les mesures d’un modèle de la marque Feurich et voilà le résultat ! Les finitions sont moins détaillées que mes œuvres habituelles puisqu’il faut que le chocolat soit facile à casser afin que chaque convive reparte avec son morceau. J’ai choisi du chocolat de couverture, avec du pur beurre de cacao », explique Jean-Luc Decluzeau, qui aime relever de nouveaux défis.

L’instrument en chocolat sera donc détruit pendant le concert. Ce concept original a été imaginé par Piano Lab et ses fondateurs, Michel Labord et Florent Garcimore, pour « désacraliser le monde du piano et faire découvrir la musique classique autrement ».

• Dimanche 26 janvier à 16h (arriver 30 min en avance) au 4, avenue de Norvège à Villebon. Tarif : 50 € (comprend un apéritif champagne et soft), gratuit pour les -12 ans.