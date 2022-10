Vivre le tournage du film Athena, une expérience possible grâce à la réalité virtuelle

Le lancement officiel du making-of, tourné en réalité virtuelle, du film sorti sur Netflix a eu lieu le 30 septembre à la Micro-Folie située à Evry 2.

Athena est disponible sur Netflix depuis le 23 septembre. Son making-of, tourné en réalité virtuelle, était diffusé pour la première fois le 30 septembre à la Micro-Folie, située à Evry 2. Pendant 13 minutes, à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, le spectateur se retrouve plongé à 360° dans ce tournage, décrit comme « l’aventure humaine la plus folle » par le réalisateur de la tragédie, Romain Gavras. En donnant la parole notamment aux figurants ou encore aux assistants du réalisateur, le making-of permet aux curieux d’en savoir plus sur les complexités du tournage.

Florian Kuenemann, derrière le making-of, revient sur ce tournage étalé pendant six jours en août : « Notre agence de création audiovisuelle BKE est basée au Parc aux Lièvres [quartier dans lequel a été tourné le long-métrage, ndlr] Et on n’avait jamais vu un tournage comme ça ! […] On a voulu s’y greffer pour réaliser quelque chose. » Pour cette production, l’équipe de BKE a pu bénéficier du matériel de l’équipe Netflix. « Le cadreur avait une caméra 360 degrés, on s’en est servi, ainsi que de nos caméras. » Filmer en réalité virtuelle n’est pas donné à tous, mais la société, créée en 2008, est spécialisée dans ce format. « La caméra a une forme de balle avec différents objectifs, on ne doit pas apparaître dans le cadre donc il faut anticiper, la poser puis se mettre à l’écart. On contrôle ce qui se passe avec un retour vidéo sur une tablette ou un téléphone. » Financé en partie par la mairie d’Evry-Courcouronnes et Netflix, le making-of en réalité virtuelle représente un budget de « 10 à 20 000 €« .

« C’est impressionnant, fascinant«