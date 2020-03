Volley-ball [coronavirus] : La Fédération sonne la fin de la saison

Après le hockey sur glace, le badminton et le handball, c’est au tour de la Fédération française de volley-ball de mettre fin à toutes les compétitions de la saison. Une décision difficile à accepter pour le CVB Milly-la-Forêt.

Alors que la France fait face à une terrible crise sanitaire et que le Gouvernement a mis en œuvre des mesures strictes pour enrayer la pandémie de Covid-19, la Fédération française de volley-ball (FFVB) a décidé d’arrêter la saison sportive 2019-2020 ce jeudi pour toutes les compétitions amateurs. Sont concernées les coupes de France jeunes (toutes catégories d’âge), les coupe des France senior fédérales, les volleyades (toutes catégories d’âge), les interpôles, les championnats de France Elite, Nationale 2 et Nationale 3, les championnats et coupes régionaux, les championnats et coupes départementaux.

Ainsi, aucun titre de champion de France ou vainqueur de la Coupe de France (à l’exception de la Coupe professionnelle) à tous les niveaux ne sera décerné pour la saison 2019-2020.

Cette décision de la FFVB, en soutien à tous ses clubs affiliés, imposera une restructuration des championnats. « Si un club ne souhaitait pas souscrire aux modalités exceptionnelles de cette saison, aucune pénalité financière ni sportive ne lui serait appliquée », assure le président de la FFVB, Eric Tanguy.

Tous les clubs essonniens, en premier lieu, l’UGS Portes de l’Essonne et le CVB Milly-la-Forêt, dont les équipes féminines étaient engagées en Nationale 3 (respectivement 3e et 7e de leur poule), n’iront au terme de leurs différents championnats. « Même si la décision de la Fédération est compréhensive au regard de la situation sanitaire de notre pays et des nombreuses familles endeuillées, sportivement, c’est très difficile à accepter, reconnaît Bruno Rochet, le directeur technique du CVB Milly-la-Forêt et entraîneur de l’équipe masculine du club. Les gars se sont battus pour remonter en Nationale 3. On était actuellement les meilleurs deuxièmes sur les deux poules de Prénationale Ile-de-France (ndlr : les quatre premiers montent en N3). Mais la saison sera blanche. C’est dommage que notre Fédération n’ait pas pris en considération les résultats déjà acquis alors qu’on avait disputé les deux tiers du championnat. J’y ai cru car la Fédération de handball, qui a aussi mis fin à ses compétitions amateurs, a décidé d’autoriser les montées. Il va falloir avaler la pilule. C’est une énorme déception pour la plupart des joueurs de l’équipe qui se sont beaucoup investis durant huit mois. Une fois le confinement terminé, on aura besoin d’avoir un moment pour discuter de tout ça. »

Si la saison de volley-ball est finie, Bruno Rochet compte sur la saison de beach-volley, dont la reprise est prévue en mai, pour donner du temps de jeu aux seize équipes du club (plus les dix tandems dans la catégorie M11). « Je n’avais pas prévu de disputer les compétitions de beach cette année. Là, je vais inscrire toutes les équipes », annonce le technicien milliacois.

