6 opérations de dépistage annulées ce samedi 16 janvier en Essonne

Ce samedi 16 janvier est synonyme de test PCR dans plus de 300 communes d’Ile-de-France. Une large opération organisée par le Conseil régional d’Ile-de-France afin de permettre à un maximum de personnes, particulièrement dans les zones les plus rurales, de se faire tester pour la Covid-19.

Des préleveurs se sont désistés au dernier moment

Malheureusement, en Essonne, 6 opérations de dépistage ont dû être annulées hier vendredi 15 janvier. Il s’agit des communes de Mauchamps, Saint Hilaire, Saint-Yon, Courson-Monteloup, Dannemois, et D’Huison-Longueville.

« Avec l’alerte neige des infirmières qui devaient effectué les prélèvements se sont désistées en dernière minute hier. Les services ont passé la journée à boucher les trous et malheureusement, dans quelques communes plus excentrées, il n’a pas été possible de trouver une solution », regrette Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Ile-de-France.