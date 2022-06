Antoine Léaument largement en tête dans la dixième circonscription

Dans la dixième circonscription de l’Essonne, le candidat Nupes Antoine Léaument arrive en tête avec plus de 11 points d’avance et environ 3000 voix sur son adversaire du second tour des élections législatives.

La Nupes a largement pris la tête du premier tour des élections législatives dans la dixième circonscription de l’Essonne en la personne d’Antoine Léaument, qui a remporté 37,27 % des suffrages.

Il arrive ainsi avec plus de 11 points d’avance sur Nadia Carcasset, candidate du parti présidentiel Ensemble !, contre qui il se retrouvera en ballotage au second tour. Elle a en effet remporté 26,21 % des voix. Un renversement de situation semble compliqué pour le second tour.