Bientôt du carburant bio pour les chaudières au fioul

Les annonces gouvernementales sur l’arrêt du fioul ont créé de l’inquiétude alors qu’une solution va être lancée dès 2022.

Au-revoir le fioul et bonjour le biofioul ! C’est ainsi qu’on peut résumer la situation de ce qui va se passer dès 2022 et dans les années à venir. L’annonce de l’interdiction des chaudières au fioul a créé une vive inquiétude chez les très nombreux foyers qui se chauffent aujourd’hui grâce à cette énergie. Une inquiétude également ressentie chez ceux qui les fournissent comme c’est le cas de l’entreprise Pillias Energie à Etampes.

« Nous avons eu beaucoup d’appels de nos clients qui se demandaient s’ils devaient se préparer à changer de chaudière prochainement. Nous avons donc dû les rassurer », indique Géraldine Lhoste, directrice commerciale de la société et également membre du bureau Ile-de-France de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) et ambassadrice du Biofioul en Ile-de-France…