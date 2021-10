Budget participatif écologique de la Région : votez pour les projets essonniens

A l’occasion de la troisième session du budget participatif de la région Ile-de-France, plusieurs communes de l’Essonne ont soumis des projets sur le thème de l’environnement. Avant de voter pour ceux de votre choix jusqu’au 26 octobre, retrouvez ce dossier dans votre version papier de demain, jeudi 21 octobre.

A vos ordinateurs, car il ne vous reste plus que quelques jours pour voter ! Jusqu’au 26 octobre, la Région Ile-de-France renouvelle pour une troisième session son budget participatif écologique, lancé pour la première fois à l’été 2020. Le principe : inviter chaque francilien de plus de quinze ans à lancer son projet d’ordre environnemental et à le soumettre aux votes des citoyens. Deux types de projets sont éligibles, les projets locaux, réalisables à court terme pour une subvention comprise entre 1 000 et 10 000 euros (pouvant être pris en charge à 100 %) et les « Grands projets », qui s’inscrivent eux dans le moyen ou long terme et dont les lauréats, en plus de la subvention régionale (qui peut dans ce cas être supérieure à 10 000 euros), bénéficient d’une prime citoyenne écologique de 10 %, dans la limite de 300 000 euros. Au total, ce sont donc pas moins de 500 millions d’euros que la Région consacre – sur cinq ans – à ces nombreuses initiatives, qu’elles proviennent de municipalités, d’associations ou même de particuliers.

Les mobilités

Parmi les dossiers déposés par les communes essoniennes, nombreux sont ceux qui concernent les mobilités douces et alternatives. Et dans cette catégorie, les villes du sud du département arrivent en tête avec 11 propositions de projet. Outre les achats prévisionnels de vélos électriques – pour la réserve communale ou les services municipaux -, certaines ont fait le choix de développer l’offre de stationnement pour les deux-roues et les trottinettes ainsi que la création d’abris. Du côté de Mennecy, la mairie souhaiterait acquérir un autre vélo-bus pour équiper son second centre de loisirs. Une décision motivée par le succès du premier équipement, qui permet de transporter jusqu’à huit enfants dans un caisson doté d’une assistance électrique, placé à l’avant du vélo. Autre projet innovant, l’installation de deux bancs connectés au Coudray-Montceaux. Ce mobilier urbain intelligent permettra de recharger les vélos électriques et les téléphones, de contrôler la qualité de l’air et de diffuser de la Wi-Fi.

Cadre de vie