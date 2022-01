Carte Taxi : le Département de l’Essonne offre 250 € aux seniors et aux personnes handicapées

Mise en place depuis le 1er janvier 2022 par le Conseil départemental, cette aide remplace les chèques-taxi.

C’est une offre inédite en France et elle se modernise. Mise en place par le Conseil départemental de l’Essonne, la carte taxi remplace les anciens chèques-taxi depuis le 1er janvier 2022 (attention, ces derniers sont à utiliser avant la fin du mois).

Cette aide à la mobilité permet à certains seniors et à des personnes en situation de handicap de dépenser jusqu’à 250 euros par an auprès d’artisans taxis affiliés et du service Pam 91. L’utilisation est très simple, il suffit de réserver sa course puis de présenter sa carte avec son QR code auprès du conducteur. La transaction s’effectue grâce à un code confidentiel à quatre chiffres à taper sur le smartphone du partenaire puis la somme à payer est déduite de la cagnotte.