Chaque semaine, une culture locale : l’herbier de Milly, une histoire du Gâtinais

Le Républicain de l’Essonne s’engage avec IledeFrance Terre de saveurs, organisme associé à la Région Ile-de-France et présidé par le conseiller régional Gérard Hébert, pour valoriser l’identité du territoire francilien et le faire partager par tous. Cette valorisation passe par la nouvelle marque de territoire « Produit en Ile-de-France » née en 2018. Cette marque compte d’ores et déjà 1 400 produits dont un nombre important

proviennent du territoire essonnien.

L’Herbier de Milly était de nouveau au rendez-vous du Salon international de l’agriculture (SIA) du 22 au 29 février. Le stand de Catherine Bosc-Bierne est placé sous le pavillon de l’Ile-de-France depuis 24 ans. « A chaque salon, il y a de nouvelles rencontres et certains viendront dans l’année jusqu’à la boutique pour se réapprovisionner et visiter la ville », indique la productrice. Elle insiste sur l’importance de découvrir Milly-la-Forêt. « C’est devenu la capitale des plantes médicinales. » Dans les années 1970, ils étaient une cinquantaine de producteurs autour du « plus beau village du monde », comme le surnomme Catherine Bosc-Bierne. L’Herbier de Milly est le dernier exploitant artisanal encore en activité.

La menthe poivrée, la mélisse, l’origan et le thym à linalol sont distillés en huiles essentielles (HE). Tout est produit et transformé entre Oncy-sur-Ecole et Milly-la-Forêt. L’HE à base de la menthe poivrée de Milly est fortement appréciée.

La menthe poivrée, parfum de l’Essonne

Selon le label IledeFrance terre de saveurs, c’est « une variété plus parfumée, aromatique et forte que les menthes poivrées habituelles ». Infusion, diffusion ou encore par massage, elle est utilisée pour aider à dégager les voies respiratoires et calmer les troubles digestifs ou encore les migraines. Afin d’apaiser un mal de tête, quelques gouttes sur les tempes, le front et l’arrière de la nuque, massez et il s’en ira petit à petit. Une solution naturelle pour les adultes sauf les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de sept ans.

Des Essonniens ont d’ailleurs eu l’occasion de sentir la menthe poivrée sur un diffuseur en terre cuite dans la lettre des vœux d’Aurélie Gros, vice-présidente déléguée au Tourisme au Département. « Elle souhaite un bon voyage en Essonne pour 2020 avec le parfum de l’Essonne : c’est la menthe poivrée de Milly qu’elle m’a commandée », raconte avec émotion Catherine Bosc-Bierne. Une surprise touchante pour cette productrice passionnée par son travail.

Une fête pour la menthe et le coquelicot

Attachée à cette plante médicinale, l’association “Patrimoine-saveurs et savoir”, présidée par la gérante de l’Herbier, organise la Fête de la prestigieuse menthe poivrée de Milly et du coquelicot d’Oncy-sur-Ecole. « Le troisième week-end de juin, on propose cueillettes, ode et ripailles (ndlr : repas copieux) en compagnie de la Guilde des Accordeurs », sourit la présidente. Le menu bio est concocté avec des plantes de l’exploitation : menthe au taboulé, escalope à l’estragon, tarte à la rhubarbe avec un coulis mélisse et critonnelle. Un programme qui donne l’eau à la bouche à ses convives depuis onze ans. Les réservations se font jusqu’à cinq jours avant le jour festif, retenez bien la date !

Cela fait deux ans que la productrice de plantes médicinales s’est lancée dans le maraîchage issu d’agriculture biologique. Nombreux sont les consommateurs qui vantent le goût des tomates dans sa boutique au 16, place du Marché. Cliente depuis vingt ans, Nadine Gutknecht se dit « sûre d’acheter des produits de qualité. Catherine tient un commerce de proximité incontournable, ça n’a pas de prix d’être parmi la clientèle. » L’herboristerie est reconnaissable parmi les commerçants du centre-ville. L’écriture du nom sur la façade aux couleurs du soleil est inscrite à l’ancienne. Toute en longueur, les visiteurs découvrent en premier lieu les produits de l’Herbier de Milly : hydrolats, huiles essentielles, bonbons, sirops et liqueurs.

Seule distillerie artisanale et bio du Parc

Catherine Bosc-Bierne fait partie des bouilleurs de cru. « A l’époque, j’ai racheté la distillerie de Chicanne, détaille l’exploitante. Nous avons déplacé tout le matériel à Oncy-sur-Ecole près de la ferme familiale gérée par mon frère pour créer la distillerie du Gâtinais (PRGF). » Une formidable opportunité pour l’Herbier qui rêvait d’agrandir sa gamme avec des sirops. Aucun colorant chimique n’est utilisé dans les préparations. Pour cette raison, les sirops n’ont pas de couleur prononcée. Les hydrolats et les huiles essentielles sont libérées à partir des plantes séchées comme le coquelicot, la rose, la violette ou encore la menthe poivrée de Milly. C’est à partir de l’HE que Catherine Bosc-Bierne et ses trois employés façonnent les glaçons de Milly, inventés par son père Christian il y a plus de 40 ans.

Des tisanes qui font du bien

Un mur du magasin est consacré aux diverses « tisanes du Séchoir du Père Jules » confectionnées avec soin. Chaque mélange est réfléchi pour la digestion, le sommeil, le jeûne, etc. Toutes les plantes de l’Herbier sont séchées dans le séchoir à l’air libre du Père Jules, inventé en 1905, d’où le nom donné par la famille Bosc-Bierne. C’est une histoire de famille et « cela dure depuis quatre générations, explique la propriétaire. Mon grand-père Louis Morère venu des Pyrénées a tenté sa chance dans la culture de plantes médicinales à Oncy-sur-Ecole il y a plus de 150 ans ! » Le rayon de compléments alimentaires est géré par Guy Gendry depuis plus de vingt ans. Ce vendeur-conseiller apporte des solutions de naturopathie. « C’est l’avantage de travailler dans un commerce de village, il y a la proximité avec les clients », confie-t-il.

A partir d’avril, le jardin du magasin devrait être accessible au public. Catherine Bosc-Bierne se projette. « J’aimerais ouvrir une tisanerie entourée des plantes que j’utilise dans les infusions, les faire déguster et montrer l’histoire de l’Herbier. »

 Boutique de l’Herbier de Milly, 16 place du marché à Milly-la-Forêt.

Ouvert du mardi au dimanche (8h30-12h30 et 14h30-19h).

Tél. : 01.64.98.92.39.

Mail : [email protected]

Site internet : herbier.com

Page Facebook : l’Herbier de Milly-la-Forêt et Instagram : @herboristeriedemillylaforet