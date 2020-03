Chaque semaine, une culture locale : tout est 100% fait-maison chez Hélianthème

Le Républicain de l’Essonne s’engage avec IledeFrance Terre de saveurs, organisme associé à la Région Ile-de-France et présidé par le conseiller régional Gérard Hébert, pour valoriser l’identité du territoire francilien et le faire partager par tous. Cette valorisation passe par la nouvelle marque de territoire « Produit en Ile-de-France » née en 2018. Cette marque compte d’ores et déjà 1 400 produits dont un nombre important proviennent du territoire essonnien. Ce sont ces productions du terroir de notre département que votre journal présente chaque semaine dans cette page.

La carte de Hélianthème vaut le détour. Depuis son implantation en 2002 dans le parc d’activités de Courtabœuf des Ulis, le restaurant-traiteur propose des plats faits-maison à partir de produits frais.

Le fond de tarte, le pain des burgers, la salade de fruits ou encore les chocolats… Tout est fait sur place. « C’est une dynamique que toute l’équipe apprécie », appuie le directeur général Patrice Costa. Grâce à leur formation de chocolatier, les artisans confectionnent différentes gourmandises tout au long de l’année. A l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, Hélianthème présente une dizaine de sachets et de coffrets gourmands : fritures, mendiants, mini-tablettes et d’autres assortiments.

Patrice Costa connaît tous les produits utilisés dans les recettes. C’est lui qui s’occupe de faire le tour des producteurs et de sélectionner les matières premières. Des coups de cœur gustatifs à partager avec les clients comme des mirabelles cultivées sans traitement dans la Meuse. « Nos recettes sont élaborées avec des produits de saison, de qualité et de proximité, explique Patrice Costa. On travaille au maximum en direct avec les producteurs. »

Une petite structure avec de grands atouts

Le restaurant-traiteur, composé de neuf employés, propose des formules de repas pour tous les moments de la journée : petit-déjeuner, pause, cocktails apéritifs, déjeuner et dîner. « Nous pouvons fournir des buffets pour 1 000 personnes au maximum, précise le gérant. Nous faisons notre mieux pour répondre aux demandes et adaptons nos horaires pour fournir des produits ultra-frais. » Selon Hélianthème, 95 % des clients sont des entreprises ou des collectivités au Sud de Paris : de la rive gauche de la capitale au Nord de l’Essonne. Pour se démarquer parmi les traiteurs présents sur ce territoire, « la livraison s’effectue point par point pour garantir au client l’heure d’arrivée », poursuit-il. Autre point fort de l’entreprise, elle s’engage dans l’utilisation de vaisselle en matières compostables. Fini les assiettes en plastique et bonjour aux contenants en pulpe de canne.

Depuis deux ans, des plateaux repas végétariens et vegan sont présents dans la carte. « Nous avions aussi des plats dits équilibres, élaborés avec la fondation de santé durable PiLeJe, mais ils n’ont pas trouvé preneur, constate le directeur général. Dès 2020, ils seront remplacés par des plats exclusivement bio. » La nouvelle carte est prévue pour courant mars.

Sur place, Hélianthème ouvre son restaurant tous les midis en semaine. Les menus sont uniques chaque jour et disponibles sur la page Facebook Hélianthème. Pour Patrice Costa, « cela permet de voir du monde et d’avoir un retour sur notre travail sur place. » Quand le directeur général parle de son équipe, il la qualifie de « solidaire : elle essaye toujours d’arranger le client, pense aux détails et travaille avec l’envie d’aller de l’avant. »

Partenaire d’actions solidaires

Situés tous deux dans le même parc d’activités, la FACE (Fondation agir contre l’exclusion) Paris-Saclay et le traiteur Hélianthème sont partenaires dans le cadre de deux initiatives solidaires : la mobilisation « Stage pour tous en 3e » et la charte des 10 000 entreprises engagées pour l’insertion et l’emploi en France. Hélianthème fait partie des 160 sociétés signataires de « L’Essonne, une chance ». « Patrice Costa a tout de suite embrassé la démarche, confie la fondation. Il s’investit notamment pour l’accueil de stagiaires de 3e, des découvertes métiers ainsi que de l’embauche de travailleurs en situation de handicap ou en insertion professionnelle. »

Fin mars, des élèves du collège Aimé-Césaire auront la possibilité de faire la visite des locaux de Hélianthème sur une demi-journée. Pour Patrice Costa, c’est l’occasion de faire découvrir les métiers autour de la restauration « auprès d’une équipe qui aime expliquer son travail et transmettre l’art culinaire ».

• Hélianthème, restaurateur et traiteur

Parc d’activités de Courtabœuf

5, avenue de Laponie Les Ulis

Traiteur ouvert du lu. au je. de 8h30 à 17h30 / ve. de 8h30 à 16h30

Restaurant ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h

Téléphone : 01.60.92.52.40

Mail : [email protected]

