Comment accéder aux services de l’Etat en Essonne pendant la crise

Dans le contexte sanitaire actuel, les services de l’État mettent à dispositions des usagers des adresses mail permettant d’obtenir des informations sur les procédures suivantes :

– Jeunesse et sport, cohésion sociale : La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de l’Essonne peut être contactée dans le cadre des procédures relatives aux cartes professionnelles, BAFA, déclarations d’accueil collectif de mineurs à l’adresse : [email protected]

– Logement, écologie, agriculture : La direction départementale des territoires (DDT) met à disposition une adresse mail : [email protected]

– Consommation, concurrence : Les professionnels peuvent joindre la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) sur la boite fonctionnelle [email protected]. Un site dédié aux consommateurs qui seraient témoins de dysfonctionnements (augmentation importante des prix, problème de sécurité) est à leur disposition pour faire un signalement : https://signal.conso.gouv.fr/

– Travail, emploi : Pour disposer d’informations sur le droit du travail, dont l’activité partielle, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) peut être contactée à l’adresse : [email protected] ou par téléphone, au 0 806 000 126 (numéro non surtaxé), les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 16h30.

Plusieurs sites permettent de collecter des informations : : https://code.travail.gouv.fr/ ; https://travail-emploi.gouv.fr/ ; http://idf.direccte.gouv.fr/ ; https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

– Continuité économique : Une équipe de la DIRECCTE identifie les problématiques de continuité économique et aide à leur résolution (par exemple des problèmes d’approvisionnement : ruptures de chaînes de production, problèmes de transport, indisponibilité de matières). Une adresse mail est à la disposition des entreprises : [email protected]

– Étudiants étrangers : Pour les étudiants étrangers habitant en Essonne, les demandes d’autorisation de travail peuvent être saisies directement sur : workinfrance.beta.gouv.fr Pour toutes les autres situations, la DIRECCTE met à disposition un courriel idf-ut[email protected]

– Médiation des entreprises : Toute entreprise confrontée à un différend avec un client ou fournisseur, qu’il soit privé ou public peut faire appel à la médiation des entreprises. Facilitateur neutre, impartial et indépendant, qui aide les parties à trouver ensemble une solution amiable de résolution du conflit les opposant. Le processus s’effectue en toute confidentialité, gratuitement sur : http://mediateur-des-entreprises.fr

– Fiscalité : Les usagers pourront obtenir des infos pour gérer leur prélèvement à la source sur impots.gouv.fr dans l’espace particulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » avant le 22 du mois pour un effet dès le mois suivant (avant le 22 mars pour l’acompte du 15 avril). Un numéro national dédié est mis en place pour obtenir plus de renseignements 0809 401 401 (non surtaxé et ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h).

– Risques naturels et industriels, nature, énergie : L’unité territoriale de la direction régionale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) peut être contactée à l’adresse [email protected] pour disposer d’informations sur la prévention des risques industriels et des nuisances, la protection de la nature et des sites classés énergie, le climat et la qualité de l’air, et le centre de contrôles techniques voitures et poids lourds.

Pour toutes questions sur l’épidémie de COVID-19, le numéro vert national mis en place par le gouvernement, est le : 0800 130 000. Retrouvez la FAQ du Gouvernement sur www.gouvernement.fr