Comment redonner vie à la végétation après un indendie ?

Mercredi 27 juillet, Marc Fresneau, ministre de l’Agriculture, et Christophe Béchu, ministre de le Transition écologique, étaient de passage à Montgeron pour évoquer le grand chantier national de replantation de la forêt.

« On compte presque 40 000 hectares de brûlés sur toute la France alors que nous ne sommes que fin juillet. » En forêt de Sénart mercredi 27 juillet, Marc Fresneau, ministère de l’Agriculture, établissait le triste bilan que déplore la France, dont les terres sont sujettes à de nombreux incendies en cette période estivale et caniculaire. Présent aux côtés de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique ainsi que de Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, l’objectif de cet entretien étaient d’aborder le grand chantier national de replantation de la forêt, évoqué par Emmanuel Macron le 20 juillet en Gironde.

En présence d’acteurs de l’Office national des forêts (ONF), les élus ont pu évoquer ce plan, qui s’étale sur dix ans et nécessite l’investissement d’un milliard d’euros. Et pour être au plus près de la réalité, ils ont choisi de s’entretenir sur une parcelle qui a, elle aussi, été touchée par un incendie, et est sur le chemin de la reconstruction.

En 2018, 57 hectares partaient en fumée